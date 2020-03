Futbolista inglés se enteró en un bar de su positivo por Coronavirus y quedó en “shock”

Minuto30.com- El inglés Sean Raggett se sumó a la lista de futbolistas que han dado positivo por Coronavirus en el mundo.

Pero lo más preocupante del caso es la forma en la que el deportista se enteró que había contraído el virus, pues en ese momento estaba en un bar, en el que como es natural había un alto número de personas.

“Me quedé en shock. No quería creerlo, cuando hice la prueba con mis compañeros de equipo no tuve ningún síntoma. Es aterrador y no sé cómo sentirme. Todavía no he salido de la casa y mi primera preocupación era no infectar a ninguna de las personas a mi alrededor. Había alrededor de 25 personas conmigo y me fui inmediatamente”, contó Sean Raggett, en alusión al momento en el que recibió la noticia.

Su accionar después de enterarse del hecho tampoco fue el más responsable, pues puso en riesgo a su familia.

“Me fui a casa de mis padres. Les dije que no podía quedarme con ellos, porque estaba infectado y le dije a mi novia que se fuera con su familia”, confesó.

Sin embargo, sí tomó medidas para alertar quienes tuvieron acercamientos con él.

“Solo tuve contacto con dos amigos, pero como precaución, avisé a todos los que estuvieron en el bar esa noche”, indicó.

La lista de deportista de élite contagiados con el Coronavirus crece cada día a pesar de que entrenamientos y competencias se han cancelado por doquier en el mundo entero.

Posteriormente, Raggett entregó un reporte de tranquilidad sobre la evolución de su caso.

“Gracias por las preocupaciones de la gente. Me siento bien ahora, pero me aíslo para no propagar nada. Si alguien ha entrado en contacto conmigo durante las últimas semanas, tenga cuidado con quién está cerca, manténgase a salvo”, manifestó a través de su cuenta de Twitter.