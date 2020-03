Victoria de los campeones y debut de “Chicharito”

La acción llegó de nuevo a la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos con la celebración de la primera jornada de la vigésimo quinta temporada de su historia, en la que los campeones defensores, los Sounders FC de Seattle lograron el triunfo y los jugadores mexicanos Carlos Vela y Javier “Chicharito” Hernández también fueron protagonistas.

Lo mismo que los jugadores latinoamericanos, quienes dominaron la tabla de goleadores con 15 que consiguieron inaugurar su cuenta particular con una diana cada uno de ellos.

Seattle, con doblete del internacional Jordan Morris, se impuso por 2-1 al nuevo Fire de Chicago, mientras que Vela marcó el gol más espectacular de la jornada con el que su equipo de LAFC venció por 1-0 a la nueva franquicia de la MLS, el Inter Miami, donde su compatriota Rodolfo Pizarro hizo su debut, al igual que el entrenador uruguayo Diego Alonso.

El gol de Vela también tuvo un significado especial y personal al conseguirlo en el día que celebra su 31 cumpleaños.

Mientras que otro jugador mexicano que realizó su debut en la MLS en la primera jornada fue el delantero Hernández, la nueva estrella del Galaxy de Los Ángeles, que el sábado se enfrentó de visitante al Dynamo de Houston con quien empató a 1-1.

El triunfo más destacado de la jornada lo consiguió el Sporting Kansas City que se impuso de visitante por 1-3 a los Whitecaps de Vancouver, con gol del mexicano Alan Pulido, quien también fue otro de los debutantes en la MLS.

Los Red Bulls de Nueva York también goleaban por 3-2 al FC Cincinnati, mientras que el Atlanta United vencía de visitantes por 1-2 al Nashville SC, la segunda nueva franquicia que esta temporada llegó a la MLS.

– Resultados de la primera jornada:

. Sábado, 29 febrero

D.C.United 1 Colorado Rapids 2

Montreal Impact 2 New England Revolution 1

Houston Dynamo 1 Los Ángeles Galaxy 1

San Jose Eartquakes 2 Toronto FC 2

FC Dallas 2 Philadelphia Union 0

Orlando City 0 Real Salt Lake 0

Nashville SC 1 Atlanta United 2

Vancouver Whitecaps 1 Sporting Kansas City 3

. Domingo, 1 marzo

Columbus Crew 1 New York City FC 0

New York Red Bulls 3 FC Cincinnati 2

Seattle Sounders FC 0 Chicago Fire 1

LAFC 1 Inter Miami 0

Portland Timbers 1 Minnesota FC 3

– Clasificación Conferencia Este:

PJ G E P GF GC Pts

.1. New York Red Bulls 1 1 0 0 3 2 3

.2. Atlanta United 1 1 0 0 2 1 3

.3. Montreal Impact 1 1 0 0 2 1 3

.4. Columbus Crew 1 1 0 0 1 0 3

.5. Toronto FC 1 0 1 0 2 2 1

.6. Orlando City SC 1 0 1 0 0 0 1

.7. FC C Cincinnati 1 0 0 1 2 3 0

.8. Chicago Fire FC 1 0 0 1 1 2 0

.9. D.C. United 1 0 0 1 1 2 0

10. New England Revolution 1 0 0 1 1 2 0

11. Inter Miami 1 0 0 1 0 1 0

12. New York City FC 1 0 0 1 0 1 0

13. Philadelphia Union 1 0 0 1 0 2 0

– Clasificación Conferencia Oeste:

PJ G E P GF GC Pts

.1. Minnesota United 1 1 0 0 3 1 3

.2. Sporting Kansas City 1 1 0 0 3 1 3

.3. FC Dallas 1 1 0 0 2 0 3

.4. Colorado Rapids 1 1 0 0 2 1 3

.5. Seattle Sounders FC 1 1 0 0 2 1 3

.6. LA Football Club 1 1 0 0 1 0 3

.7. San Jose Earthquakes 1 0 1 0 2 2 1

.8. Houston Dynamo 1 0 1 0 1 1 1

.9. Los Ángeles Galaxy 1 0 1 0 1 1 1

10. Real Salt Lake 1 0 1 0 0 0 1

11. Nashville SC 1 0 0 1 1 2 0

12. Portland Timbers 1 0 0 1 1 3 0

13. Vancouver Whitecaps 1 0 0 1 1 2 0

– Clasificación de goleadores:

. Con 2: Jordan Morris (USA, Seattle Sounders FC) y Kevin Molino (TRI, Minnesota FC).

. Con 1: Carlos Vela (MEX, LAFC), Alejandro Pozuelo (ESP, Toronto FC), Alan Pulido (MEX, Sporting Kansas City), Oswaldo Alanis (MEX, San Jose Eartquakes), Ezequiel Barco (ARG, Atlanta United), Lucas Zelarayán (ARG, Columbus Crew), Cristian Pavón (ARG, LAFC), Alejandro Gamarra “Kaku” (ARG, New York Red Bulls), Diego Valeri (ARG, Portland Timbers), Andrés Ríos (ARG, San Jose Eartquakes), Maximiliano Urruti (ARG, Montreal Impact), Allan Cruz (CRC, FC Cincinnati), Luis Amarilla (PAR, Minnesota United FC), Mauro Manotas (COL, Houston Dynamo) y Romell Quioto (HON, Montreal Impact).

– Partidos de la segunda jornada:

07.03: New England-Chicago, Real Salt Lake-New York Red Bulls, FC Dallas-Montreal, D.C.United-Inter Miami, Toronto FC-New York City FC, Atlanta-FC Cincinnati, San José-Minnesota FC, Sporting Kansas City-Houston, Colorado-Orlando City, Los Ángeles Galaxy-Vancouver y Seattle-Columbus.

08.03: Portland-Nashville SC y LAFC-Philadelphia.

EFE