Valverde: “Solo con que Zidane te salude ya aprendo de él”

Fede Valverde, centrocampista internacional uruguayo del Real Madrid, mostró máxima admiración por su entrenador, el francés Zinedine Zidane, del que dijo que “solo con que te salude” ya se aprende de él.

“No hay palabras para describir a Zidane. Sólo con que te salude ya se está aprendiendo de él. Está muy bien que el míster crea en mí y en todo lo que lucha un jugador uruguayo para llegar”, aseguró en el programa ‘Campo de Estrellas’ de Real Madrid TV.

En el mejor momento de su etapa en el club madridista, Valderde confiesa que “jamás” olvidará “la primera vez” que jugó en el estadio Santiago Bernabéu. “Ver todo el estadio de blanco animándome es increíble”. Y se define como “un luchador que siempre trabaja con humildad” y que está creciendo gracias a estar “muy bien acompañado”.

“Soñé de pequeño con jugar en un estadio inmenso y que mucha gente gritaba mi nombre. Fue un sueño muy bonito, pero no le di mucha importancia hasta los años siguientes. Hasta el día que el Real Madrid pregunta por mí. El equipo que deseaba y soñé. Pensaba que había merecido la pena todo lo que había luchado por mi familia y era un momento que debía aprovechar, valorar y disfrutar”, dijo.

En la evolución de su juego, Valverde destaca como sus puntos fuertes “la visión y el ritmo para poder jugar con el balón” y la máxima entrega que da en cada encuentro. “Soy un jugador que me toque donde me toque jugar voy a tratar de dar el máximo, con mucha energía de correr para delante y para atrás, llegar a las dos áreas”.

Por último habló de dos compañeros del centro del campo, el alemán Toni Kroos. “Es un ídolo. Jamás me imaginé compartir vestuario con él y me encanta compartir partidos, entrenamientos, charlas, bromas… Admiro su tranquilidad y su forma de ver el fútbol. No tiene nervios”.

Y el brasileño Casemiro al que siempre elogia por su carácter junto al capitán Sergio Ramos. “Con Casemiro comparto taquilla y tengo ese contacto sudamericano. Siempre hablamos de fútbol y hacemos bromas. Me demuestra una personalidad que admiro mucho y me gustaría tener. Es aguerrido, lucha por el equipo, apoya a todos y da ese plus. Tanto él como Sergio Ramos son el ejemplo de lo que tiene que ser un jugador con el escudo del Real Madrid puesto”.

