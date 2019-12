Valverde: “Se nos exige ganar siempre”

Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona, aseguró este lunes que a su equipo se le “exige ganar siempre” por obligación con el escudo y con la afición, al comentar la visita al Inter de Milán en San Siro que el conjunto azulgrana afronta ya matemáticamente clasificado a los octavos de final de la Liga de Campeones como primero de grupo.

Valverde recordó que en su gestión el Barcelona siempre llegó a la última jornada ya clasificado a octavos y que, a pesar de ello, nunca perdió el duelo que cerró la fase de grupos, en la rueda de prensa celebrada en San Siro.

“Los dos últimos años, los que llevo aquí, hemos llegado a la última jornada con la clasificación hecha y con el rival siempre jugándose algo. No hemos perdido ninguno de los dos partidos. Tenemos obligaciones con nuestro club, con nuestra afición. Se nos exige ganar siempre y mañana lo intentaremos”, aseguró.

El técnico español decidió no incluir en la lista al argentino Lionel Messi, Balón de Oro y autor de un triplete el sábado contra el Mallorca en el Camp Nou, e informó de que se trata únicamente de un “descanso” y no de una ausencia por problemas físicos.

“Como cada fin de semana, cuando haces una convocatoria tienes que dar explicaciones. Jordi Alba y (el portugués, Nélson) Semedo no tienen alta médica. Messi tiene descanso en este partido. Nada más. Venimos de partidos importantes, estamos clasificados y he decidido que él no venga”, afirmó.

“Vienen otros que quieren hacer un gran partido. El año pasado hicimos un gran partido aquí y Messi no jugó, por cierto”, recordó Valverde, cuyo equipo jugó contra el Inter en noviembre de 2018 y logró un empate 1-1 en San Siro.

“Las decisiones las toma el entrenador y hace lo que cree conveniente para el equipo. Jugamos el sábado por la noche y tenemos otro partido este martes. He decidido que no venga. Sabemos lo que es Messi y lo que infunde al rival, lo que es para nosotros”, reiteró.

Anunció muchas rotaciones, aunque no facilitó el once y solo informó de que el meta brasileño Norberto Neto saldrá de titular en sustitución del alemán Marc André Ter Stegen, lo que supondrá su debut oficial con el Barcelona.

Si el Barcelona no se juega nada, el Inter se juega la vida. Necesita ganar o al menos sumar el mismo resultado que el Borussia Dortmund, que sale como favorito en casa contra el Slavia Praga.

“Está claro que es un reto difícil. Sabemos que ellos se juegan el pase, nosotros afortunadamente ya venimos clasificados. El objetivo es competir con un gran ambiente. Vamos a ver si podemos ganar mañana, el año pasado no pudimos”, afirmó.

Se negó a hablar del mercado de fichajes pese a las preguntas sobre el futuro del chileno Arturo Vidal o el croata Ivan Rakitic, pero expresó su admiración por la pareja ofensiva interista, formada por el argentino Lautaro Martínez y el belga Romelu Lukaku, autores de 13 y 11 goles, respectivamente.

“Es un jugador que está haciendo una gran campaña, es rápido, fuerte. En el Camp Nou nos hizo un gol de fuerza, corriendo al espacio. Se entiende muy bien con Lukaku y le están dando mucho al Inter”, opinó.

Finalmente, se refirió al hecho de que el uruguayo Luis Suárez lleve cuatro años sin marcar fuera de casa con la camiseta del Barcelona.

“No estoy pensando en ello. El año pasado hizo un enorme partido en San Siro, tuvo ocasiones y no pudo convertir ninguna pero lo que nos interesa es lo que genera alrededor”, dijo.

