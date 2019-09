Uruguayo Federico Viñas, feliz de ser el ‘talismán’ del América mexicano

El uruguayo Federico Viñas, atacante del América de México, reconoció que le gusta ser considerado una especie de talismán para su equipo porque sus goles han valido puntos en los últimos encuentros.

Viñas llegó a las Águilas del América para este semestre y en 47 minutos que acumula en la liga entrando como sustituto, ha podido marcar en dos ocasiones, goles valiosos que le redituaron ser reconocido por la afición.

El primero fue el 14 de septiembre ante Pumas en el Estadio Azteca en el empate 1-1 y en la víspera, con siete minutos en el terreno de juego, logró conseguir un tanto que significó el empate del América en el campo de los Bravos de Juárez.

“Me viene dando gusto el apodo de talismán, de verdad que es lindo que le reconozcan a uno el esfuerzo que se hace en los entrenamientos y los goles que dan alegría, todo esto que estoy viviendo en América es algo bonito en mi carrera”.

Federico Viñas, nacido en 1998 en Montevideo, ha ayudado en el ataque del América a pesar de no ser considerado titular en el equipo de Miguel Herrera, y no obstante esta situación confía en que sus goles pronto le den un respaldo.

“Los goles siempre brindan confianza a cualquier delantero, en mi caso me ha tocado entrar cuando las cosas están duras y se ha podido colaborar, no hemos perdido, aunque tampoco logramos la victoria, es cuestión de tiempo para que salga todo bien. En lo particular me siento motivado para el próximo juego que es fundamental en nuestro camino”, declaró.

Viñas dijo que entiende el significado del clásico del fútbol de México que su equipo disputará este sábado con su acérrimo rival el Chivas de Guadalajara, que recién despidió a su entrenador Tomas Boy para dar cabida en el banquillo a Luis Fernando Tena.

“Sé que es el clásico un juego que representa mucho para el América y me voy empapando de la historia. No conozco mucho de Chivas, entiendo que han pasado momentos difíciles y cambiaron de entrenador, sin embargo eso no evita que vaya a ser un partido duro por poner el orgullo como la razón principal de la victoria”.

América, que pagó 200.000 dólares a Juventud de las Piedras por Federico Viñas, espera que el atacante cotice mejor cuando acabe el torneo y haya hecho un buen negocio al contratarlo por un precio bajo. De momento, el jugador asegura que vive una etapa de felicidad en su vida.

“Cuando llegué a México, suponía que nadie me iba a recibir, que habría poca expectación, venía con intención de hacer las cosas silenciosas, pero desde el primer día han existido muchas personas interesadas en mí. En Uruguay nadie me conocía, aquí me detienen en la calle para pedirme fotografías, me siento halagado”, señaló.

EFE