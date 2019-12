Thuram: “Cuando eres neutral ante el racismo, quiere decir que lo respaldas”

El exjugador de la selección francesa Lilian Thuram cree que potenciar que otro tipo de educación, más inclusiva, es el único antídoto para combatir la lacra del racismo, una fenómeno que sobrepasa los campos de fútbol.

En una entrevista concedida a Efe durante un acto en Túnez de su fundación “Educar contra el racismo”, instó también a los futbolistas a salir de la neutralidad e implicarse más la lucha porque en su opinión declararse “neutral” es en realidad una forma de respaldo.

Antes, conversó con un grupo de jóvenes en un Instituto Francés del centro de la capital para ayudarles a concienciarse de un problema que -subrayó- no depende de la clase social y que él mismo sufrió en sus carnes durante su carrera profesional, con aficionados rivales dedicándole gritos de mono desde las gradas para denigrarle.

“Yo nunca tuve dudas al respecto. Yo no era el problema, lo eran ellos. Hay que ayudarles, el racismo es violencia y hay que educar a la sociedad para que sea menos violenta”, les dijo el que en 1998 fuera campeón del mundo con Francia.

Pregunta: Ha contado en varias ocasiones cómo ha sufrido continuos actos racistas desde su infancia, ¿en qué momento decidió convertirse en activista?

Respuesta: Es la historia de toda una vida. Llegué desde Guadalupe a París a los nueve años y en clase algunos compañeros me daban a entender que mi color de piel hacía de mí una peor persona, es decir, para ellos ser blanco era mejor. Entonces empecé a hacerme preguntas. En 2008, cuando era jugador en el Barcelona, creé la Fundación Educación Contra el Racismo porque no nacemos racistas sino que nos convertimos en racistas”

Pregunta: ¿Quiere decir que lo aprendemos?

Respuesta: Totalmente, está relacionado con cómo contamos la Historia. Cuando somos niños nos ordenan por categorías: hombre o mujer, blanco o negro… categorías que no existen realmente, son una invención ideológica. Luego nos dicen que hay roles que hay que cumplir según tu color de piel y, desgraciadamente, hay jerarquías entre los colores. Hoy en día hay personas que se creen superiores porque son blancos o porque son hombres o porque son heterosexuales. Hay personas que creen que son la norma, así que hay que cuestionar esa norma.

Pregunta: Sin embargo, el hecho de haber salido de esa clasificación “artificial” y de ser una figura del fútbol conocida internacionalmente no ha evitado que esas escenas se repitan

Respuesta: Mi hijo cambió recientemente de equipo de fútbol en Francia y su madre llamó por teléfono para saber la dirección en la que se encontraba. La persona al otro lado del teléfono le dijo que no se preocupara ya que en el barrio no había negros ni árabes. Cuando le contestó que ella era negra la persona se defendió asegurando que todos somos hijos de dios. La gente tiene esa capacidad de darle la vuelta y hacerte creer que no has oído lo que has oído o que ha sido un malentendido y que este malentendido sale de ti.

Pregunta: Usted defiende una visión pedagógica para hacer frente a este tipo de actos ¿por qué?

Respuesta: El problema del racismo es que hay muchísimas personas que han sido condicionadas en un sentido y no es fácil para ellas cuestionarlo porque deben enfrentarse a la realidad, darse cuenta de que han sido educadas en una mentira. Aquellos que no sufren el racismo no lo entienden, creen que es algo exagerado o creen que como ellos no son racistas nadie lo es. Un hombre no sabe lo que sufre una mujer al igual que algunos blancos no saben lo que sufre una persona negra.

Pregunta: asegura que el fútbol no es racista en sí mismo sino que lo son las sociedades en las que vivimos, ¿después de vivir en diferentes países como España o Italia cómo las ve?

Respuesta: Las sociedades están construidas sobre el racismo. Europa ha creado esa idea de que hay varias razas y que hay una raza superior que es la blanca. Esto se ha convertido en un discurso global ya que Europa ha colonizado el mundo. La descolonización comenzó apenas a partir de los años sesenta, esto fue ayer, por lo que en todas partes existe todavía esa visión al igual que la jerarquía de los hombres sobre las mujeres. Es una sociedad artificial.

Pregunta: ¿Qué papel desempeña el fútbol en esta campaña de sensibilización?

Respuesta: El fútbol es el deporte número uno. El fútbol son emociones y hay que aprovechar esto para hacer que la gente reflexione. ¿Es normal presenciar tantos actos racistas en el fútbol? ¿Es casualidad que sean las personas negras las afectadas?”.

Pregunta: ¿Por qué cree que son tan pocos los jugadores que denuncian públicamente estas discriminaciones?

Respuesta: La neutralidad sobre estas cuestiones no existe. En el momento en que eres neutral ante el racismo, el sexismo o la homofobia quiere decir que lo respaldas. Respaldas las injusticias. Yo invito a los jugadores, aunque no sólo a ellos, a salir de esa neutralidad, hay que denunciarlo para intentar avanzar de la manera más inteligente”.

