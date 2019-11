Tabaré Silva, en un juego perfecto que le ofrece la vida en Ecuador

El técnico uruguayo Tabaré Silva, que sorteó esta temporada el peligro del descenso con el Deportivo Cuenca, pasó a la gran posibilidad de pelear por el título en Ecuador con el Barcelona, en un juego perfecto que le ha dado la vida.

“La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios”, tararea la canción del salsero panameño Rubén Blades y sonríe tras afirmar a Efe: “Tal cual, es una linda sorpresa”.

Silva salvó al Cuenca del descenso y, aunque no se clasificó a los ‘playoffs’ de la Liga Pro, la vida le dio la oportunidad de dirigir al popular Barcelona guayaquileño, que el pasado 30 de octubre vivió la dimisión del también técnico uruguayo Leonardo Ramos, tras tres derrotas consecutivas.

“El desafío es grande, pero es una oportunidad muy importante, la negociación con Barcelona se hizo muy rápida porque los tiempos así lo marcaban”, precisó Silva.

Él, antes de vincularse al Barcelona, adelantó la renovación de su contrato con Deportivo Cuenca para el próximo año, y ha asegurado que cumplirá con dicho convenio, porque con Barcelona sólo dirigirá seis partidos, los últimos de la Liga Pro.

El entrenador aseguró que en lo personal es algo que piensa aprovechar y que lo alegra muchísimo porque se demuestra que el trabajo que hizo en el Cuenca fue bueno.

“Que Barcelona te llame para una etapa tan decisiva, me alegra mucho”, apostilló.

Insistió que el reto es enorme. “Tal vez el más grande que he tenido como entrenador, y que te llamen en esta instancia de definición aun más; pero me da la tranquilidad por el respaldo y confianza que me da el club para este mes y medio, eso es muy importante”.

Mientras Ramos aseguró a medios periodísticos uruguayos que “vio cosas raras y que por eso renunció a Barcelona”, Silva resaltó que “los jugadores están entrenando bárbaro. Es que para que los sueños de ser campeón se hagan realidad hay que trabajar para tener más opciones”, apuntó.

“El compromiso mayor de los jugadores es con el club, con ellos como grupo y eso es fundamental. Están trabajando muy bien y eso me da tranquilidad también”, agregó.

Para el técnico charrúa, más que el control del entrenador a la plantilla, es el autocontrol el que sirve entre los jugadores pues, aunque él tiene sus normas de disciplina, será importante la predisposición de los futbolistas de querer salir campeones.

Podrían ser sólo los dos primeros partidos de la segunda fase en los que se derrumbe el sueño de campeonato, aunque Silva remarcó que “en los playoff no se pueden cometer errores. Primero vamos por los dos partidos, luego que sean cuatro, pero mejor que sean los seis”, anotó.

“Cometer un error en los playoffs significa quedar eliminado, por eso será importante primero que pasemos en los dos partidos ante Aucas, pero ojalá que sean los seis para lograr el título”, insistió.

Si Barcelona logra superar las tres etapas, con partidos de ida y vuelta hasta lograr el título, sería la decimosexta corona para el club y el segundo para Silva, pues en Uruguay lo obtuvo con el Defensor.

EFE