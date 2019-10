Simeone: “Cuando aparece el gol, todo se ve mejor”

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expuso este lunes que “cuando aparece el gol, todo se ve mejor y los partidos se resuelven mejor”, en referencia a la actual racha negativa del conjunto rojiblanco, e insistió en que su equipo necesita “más contundencia” y tener más regularidad los 90 minutos.

“Lo nuestro siempre ha sido trabajo. Seguiremos trabajando para mejorar este momento que estamos transcurriendo. Considero que el equipo todavía no mantiene una regularidad. El partido más continuo los 90 minutos fue en Rusia (0-2 al Lokomotiv). En otros partidos tuvimos momentos, que fueron buenos”, explicó sobre la situación de su equipo, que ha ganado cinco de sus once encuentros oficiales.

“Hay que buscar acercarse a mejorar el día a día lo que necesitamos. Y necesitamos tener más contundencia, seguir insistiendo con lo que pasó en el primer tiempo del otro día, que tuvimos ocasiones, y acercarnos a que Costa y Morata las tengan. Eso habla de que el equipo generó situaciones”, continuó el técnico.

“Cuando aparece el gol, todo lo demás se ve mejor y los partidos se resuelven mejor. Si vos ganas 2-0 es más fácil que si ganas 1-0. Esta siempre defendiendo ese 1-0 es complicado”, advirtió el preparador argentino, que también fue preguntado por su frase del pasado sábado después del 1-1 con el Valencia en el Metropolitano.

“Los que tengan ganas de trabajar seguramente se van a llevar muy bien conmigo y los que busquen culpables seguramente no”, dijo hace dos días Simeone, que este lunes apuntó en ese sentido que no tiene “nada que aclarar”. “Simplemente fue una expresión de lo que siento (…) No tengo un culpable u otro. No voy a decir si el culpable es el grupo, la prensa… Si quieres que diga eso, no lo voy a decir”.

Simeone, por otro lado, también advirtió del potencial de su rival de este martes en la Liga de Campeones, el Bayer Leverkusen, a pesar de su última derrota 3-0 con el Eintracht Fráncfort. “Vi el partido. Es verdad que los primeros 20 minutos no fueron buenos para el Bayer, pero después hizo un segundo tiempo extraordinario. La figura del partido fue el portero rival”, dijo.

“En todos los partidos que hemos visto siempre ha tenido una forma de jugar muy ordenada y con un juego muy trabajado”, añadió el técnico, que destacó la “personalidad muy importante” para jugar del conjunto alemán “en todos los campos que ha jugado”. “Pero cuando pierde todo esto bueno que estoy contando queda en nada”, afirmó.

“Es un equipo muy vertical, que tiene muy buenos jugadores por dentro y que tiene mucha gente veloz por las bandas. Va a ser un partido durísimo”, prosiguió Simeone, que buscará en su once “encontrar a los mejores futbolistas que puedan reflejar en el campo lo que necesita el equipo”. “Me agarro absolutamente a eso”, apuntó.

En su prueba de este lunes, Simeone contó con Jan Oblak, en la portería; Kieran Trippier, José María Giménez, Felipe Monteiro y Mario Hermoso, en la defensa; Héctor Herrera, Thomas Partey y Saúl Ñíguez, en el centro del campo; Koke Resurrección, en la media punta; y Diego Costa y Ángel Correa, en la delantera.

En la portería es indiscutible Jan Oblak, desde este curso segundo capitán del Atlético. “De a poco se fue involucrando en la forma cómo se mueve el grupo, entendíamos que era un paso importante que merecía por su trabajo dentro del grupo y dentro del equipo y es un futbolista que no habla mucho, pero cuando habla es muy claro”, repasó el técnico sobre el nuevo rol del guardameta esloveno.

