Setién, sobre su relación con los jugadores: “Esto es una balsa de aceite”

El entrenador del Barcelona, Quique Setién, salió al paso de la polémica de esta semana en relación al comportamiento de su ayudante, Eder Sarabia, en el clásico contra el Real Madrid y subrayó que el ambiente entre los jugadores y el cuerpo técnico “es una balsa de aceite”.

En la rueda de prensa previa al partido de este sábado contra la Real Sociedad, el preparador cántabro cerró el episodio de la imágenes con textos subtitulados en las que Sarabia criticaba a algunos jugadores.

“Nosotros tenemos la obligación de guardar las formas porque hay muchos niños mirando y hay gente que entiende que la educación debe primar en la gente que salimos en los medios. Las formas hay que cuidarlas, el fondo siempre se ha producido. Unos un poco más, otros un poco menos. Lo importante son las formas, no el fondo. Ya no voy a volver a hablar de este tema”, señaló.

Y añadió que Sarabia “será cómo ha sido siempre, lo único es que tiene que cambiar las formas”.

Preguntado por si este episodio demuestra que el cuerpo técnico no tiene control sobre el vestuario, Setién se mostró tajante: “No sé en qué te basas en que no tenemos control sobre el vestuario. No tenemos ningún problema. Estamos encantados con el vestuario que nos hemos encontrado, esto es una balsa de aceite”.

Según el preparador azulgrana, los jugadores “están aceptando todo con una actitud extraordinaria” y subrayó que “tienen claro quién es el puesto de cada uno” en el equipo.

“Hay muchas cosas que están mejorando, son datos objetivos que los tenemos y los manejamos. La realidad es que tenemos una relación con el equipo y el vestuario extraordinaria en todo”, insistió.

A lo largo de la comparecencia, envió el técnico del equipo azulgrana un mensaje de optimismo, a pesar de la reciente derrota en el Bernabéu, donde destacó las “siete ocasiones de gol que generaron sus jugadores en un campo tan difícil”.

En este sentido, considera que el Barça, segundo a un punto del eterno rival, tiene las mismas opciones de conquistar el título liguero que el Real Madrid.

“Prefiero pensar en clave optimista y ser positivo que pensar que voy a perder. Yo siempre pienso en que voy a ganar. Luego hay tiempo para llorar después”, agregó.

Cumplió este viernes Setién 52 días en el banquillo del Camp Nou, una periodo que, según recordó, ha sido corto: “Ha pasado tan rápido que me da pena no haberlo disfrutado más. Me gustaría que esto durara toda la vida”.

Este sábado, su escuadra recibe la visita de la Real Sociedad, un equipo que calificó de “extraordinario”.

“Tiene grandes jugadores que están en un gran momento. Esperamos un partido comprometido y con dificultades. Es un equipo que puede complicar a cualquiera”, avisó.

Por último se refirió a la posibilidad de que el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Nápoles se juegue a puerta cerrada por los efectos del coronavirus.

“Me tocó de jugador jugar un partido sin público y fue muy triste, es verdad. El ambiente de tu afición, el impuso que supone es muy importante, pero eso son temas que tendremos que hacer caso a las autoridades competentes. Es un poco triste, pero si hay que hacerlo habrá que hacerlo. No somos quiénes para valorarlo”, zanjó.

