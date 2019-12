Sampaoli: “Messi será decisivo siempre”

Jorge Sampaoli (Casilda, 1960) afronta el 2020 en busca de un proyecto que le ilusione tras su salida del Santos. Mientras, acumula reconocimientos como el que recibió en la ‘II Gala Valores del Deporte’ organizada por el diario Sport en Madrid. EFE le entrevistó en exclusiva.

Pregunta: Termina el año 2019 de una forma un poco accidentada para usted, con la salida del Santos. ¿Cómo ha sido?

Respuesta: Tuvimos un gran año en el que conseguimos la mayor cantidad de puntos de la historia del club, donde salimos subcampeones y estuvimos muy cerca de lograr el objetivo. Nos clasificamos para la Copa Libertadores.

Para el próximo año el club tenía una transición que no permitía hacer cosas importantes en Copa Libertadores o en el torneo local y decidimos cortar el vínculo. Lo mejor para el Santos y para mi, al no coincidir con las posturas, es que cada uno siga su camino.

P: Se ha hablado de un posible interés del Palmeiras y de que no habían llegado a un acuerdo en las condiciones económicas. ¿En qué ha quedado?.

R: No llegamos a un acuerdo ni en lo económico ni en las posturas deportivas. Brasil es un país muy exigente, el Flamengo se ha adelantado mucho en referencia a los demás y mi idea de quedarme en el país era para pelear el torneo. No se dio.

P: ¿Por donde van sus planes para el 2020?

R: No lo sé. Donde el fútbol diga, donde yo esté cerca de que mi expresión futbolística me haga feliz dentro de un campo de juego. En el lugar donde toque seguramente seré feliz.

P: ¿Cómo vivió la final de la Copa Libertadores?

R: Fue una final con mucha expectativa, muy tensa. El Flamengo estuvo un poco neutralizado en algunos momentos del juego y la ganó al final. Como toda final generó mucha más expectativa, tensión y emoción que fútbol. Creo que el Flamengo se encontró con un resultado al final que realmente a lo mejor no esperaba.

P: Se va a disputar un partido de gran intensidad en España como es el ‘Clásico’ entre el Barcelona y el Real Madrid. ¿Cree que Messi puede volver a ser ese factor decisivo que decante el duelo del lado de su equipo?

R: Siempre lo ha sido. Messi será decisivo siempre y el Barcelona tendrá ese plus mientras Leo esté jugando. Más allá de la paridad que pueda tener el ‘Clásico’, siempre va a haber un jugador que estando bien va a marcar diferencias.

P: ¿Entiende a los que cuestionaron que ganara este año el ‘Balón de Oro’?

R: No comparto ese cuestionamiento, me parece que Leo siempre hace méritos para recibir ese trofeo que lo identifica como el mejor.

P: Le pregunto por otro futbolista que podría estar en el Camp Nou, el madridista Rodrygo. ¿Cómo está viendo su adaptación a Europa?

R: Es muy jovencito. Yo le tuve en el Santos antes de venir a España y su salto al Real Madrid es muy fuerte, muy potente. Lo tendrá que tener muy bien para adaptarse a una realidad que seguramente será para él un sueño.

P: ¿Qué le parece la temporada del Sevilla?

R: Vi ayer el partido que le tocó perder contra el Villarreal. Me parece que tanto el entrenador como Monchi han hecho un gran equipo, me parece que está para pelear con los equipos más importantes de Europa. Se estará consolidando en el tiempo pero me parece que han elegido una gran plantilla para enfrentar el torneo que viene.

EFE