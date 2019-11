Ruth Bravo y Yael Oviedo, el corazón albiceleste del Rayo Vallecano

Ruth Bravo, ‘Chule’, y Yael Oviedo son dos las futbolistas argentinas que triunfan en la Liga española. Ambas juegan en el Rayo Vallecano femenino, un equipo histórico del campeonato al que han dado con su presencia un salto de calidad.​

Yael Oviedo llegó al Rayo Vallecano en enero de 2019 procedente del Granada CF Femenino, club en el que disfrutó de su primera experiencia internacional tras jugar en Boca Juniors y en el UAI Urquiza.​

“Estoy muy feliz acá. Haber tomado la decisión de estar en este club es una de las mejores cosas que me ha pasado últimamente. Todas las decisiones que tomo en mi vida no las pienso, me arriesgo. Cuando me plantearon venirme a España obviamente tenía miedo porque estoy lejos de mi familia y me iba a encontrar algo nuevo, pero ¿si no lo hago ahora cuando lo iba a hacer?”, pregunta Oviedo.​

La jugadora nacida en San Antonio de Padua de la Concordia, en la provincia de Entre Ríos, necesitaba salir de la “zona de confort”. “En Granada estaba bien, pero cuando me llegó la propuesta del Rayo no lo pensé, así como cuando me llegó la propuesta de venir a España tampoco lo pensé”, señala.​

Unos meses después de su llegada al Rayo, el equipo madrileño incorporó a la centrocampista salteña Ruth Bravo, procedente de otro equipo español, el CD Tacón, que se fijó en ella tras jugar en Boca Juniors. Su apodo, ‘Chule’, se lo puso su abuela.​

“Al principio tenía miedo de dar un salto, pero después pensé en la forma de ayudar a mi selección, porque teníamos que crecer como futbolistas para llegar bien a un Mundial. Era muy importante que diese un salto para venir a jugar acá porque juegas contra equipos muy potentes que es difícil ganarles”, confiesa Chule.​

El Mundial de Francia, en el que Argentina no superó la primera fase de grupos tras empatar con Japón y Escocia y perder con Inglaterra, fue un punto de inflexión.​

“Fue un gran Mundial, pero hubo resultados que no se esperaban y el apoyo de la gente fue algo que nos ayudó y motivó mucho para luchar cada partido”, reconoce Chule, que aún recuerda el recibimiento que tuvieron al llegar a Argentina.​

“Cuando salimos por la puerta del aeropuerto sentimos todo ese cariño. No pensábamos que se hubiera movilizado tanto Argentina. Darle difusión al fútbol femenino es muy importante para nosotras porque hay una revolución que está haciendo la mujer, sobre todo con el tema del aborto y con los feminicidios que hay. La mujer en Argentina tomó un rol demasiado importante y el fútbol femenino también”, señala Chule.​

Para la centrocampista salteña el Mundial marcó un antes y un después para todo el fútbol femenino. “La vara se puso muy alta y eso es muy importante para las generaciones que vienen atrás de nosotras. Eso es lo más lindo”, cuenta.​

Las diferencias que existen entre el fútbol español y el argentino, según apunta, “aún son grandes”, puesto que las mujeres disputan “un campeonato semi-profesional en Argentina”.​

Uno de los problemas, según Chule, es que la liga argentina “perdió muchas jugadoras muy importantes y eso le sacó nivel al campeonato”.​

“Creo que deberían tratar de hacer un campeonato más competitivo para que las jugadoras busquen quedarse y no irse”, admite la jugadora salteña, algo en lo que también incide Yael Oviedo.​

“Hoy en día las jugadoras cobran, pero no les alcanza para mucho. Aún así, para mí no pasa por un tema de dinero sino de competencia porque hoy en Argentina no juegas contra un equipo bueno cada domingo. Hay equipos que ganan 5-0 o 4-0. Esa diferencia con todos los equipos acá no pasa y es lo lindo que tiene la Liga española”, destaca Oviedo, campeona de Liga con el UAI Urquiza, que ha ganado cuatro de los últimos seis campeonatos.​

Tanto Chule como Yael Oviedo son una referencia del fútbol femenino en Argentina y jugar en Europa les hace ser un modelo a seguir para muchas niñas que aún son pequeñas y sueñan con ser como ellas.​

“Yo creo que todas las jugadoras de sus países abren el camino para las generaciones que vienen. Nosotras no vamos a poder disfrutarlo como lo van a disfrutar ellas, pero hoy nos toca el rol de abrir camino para que ellas puedan disfrutar realmente como disfruta un varón del fútbol profesional”, señala Chule.​

Para Yael Oviedo se han dado “pasos agigantados de cinco años atrás” en el fútbol argentino.​

“Era impensable salir de Argentina. Yo tenía la ilusión de salir, de probar otra experiencia, vivir otra cultura, y no sabía cuándo se me iba a dar y si era posible, pero cuando se me abrió la puerta para venir a Europa no lo pensé. Desde que llegué hasta el día de hoy se ha avanzado demasiado y creo que esto va para mucho más”, confiesa Oviedo.​

Ellas son referentes para muchas niñas argentinas, pero ellas también han tenido un espejo en el que mirarse para intentar progresar y ser mejor profesional cada día.

“(La brasileña) Marta y (la estadounidense) Megan Rapinoe son grandes referentes para el fútbol femenino por todo lo que han tenido que atravesar. Ellas han tenido que luchar mucho para convertirse en las mejores del mundo y creo que hay muchas que se perdieron en el camino porque no le dieron la importancia que merece este deporte. Que ellas se lo muestren a las más chicas y a nosotras es muy importante para que nosotras se lo mostremos a nuestras generaciones también”, apunta Chule.​

Para triunfar en el mundo del fútbol hay que tener calidad y una dosis de suerte, pero también mostrar un carácter que te impida no venirte abajo en los momentos malos y tener unas convicciones claras para perseverar en busca de un objetivo.​

“Soy muy impulsiva, digo lo primero que me sale en el momento. Después por ahí, más tranquila, intento analizar las cosas y si tengo que pedir disculpas lo hago. No tengo problema por eso. Soy de ir mucho al frente y por ahí a veces me juega una mala pasada”, señala Chule, más convencida de su rol como futbolista que Yael Oviedo.​

“Nunca le pido nada al futuro. Dejo que la vida me sorprenda. Tengo tatuado ‘vivir el momento’ porque se trata de eso, de vivir cada experiencia como si fuera la última. Siete u ocho meses atrás no pensaba ser jugadora de Primera y hoy en día lo soy. Tres meses atrás no pensaba jugar un Mundial y tengo un Mundial encima. Entonces, como son cosas que me van sorprendiendo no miro al futuro, sino día a día, para que la vida me siga sorprendiendo”, subraya.​

“Yo creo que el fútbol me dio mucho más de lo que le pedí. Mi sueño siempre fue jugar en Boca y en la selección. Después de haber cumplido esos sueños ya todo lo que viene para mí es un extra. Haber estado en un Mundial, ganar una medalla en los Panamericanos, ser jugadora de Primera en España…El fútbol me da más de lo que pude haber imaginado”, declara a EFE Yael Oviedo.​

Las dos futbolistas argentinas, piezas importantes en el Rayo Vallecano femenino, forman parte de un quinteto de lujo que forman otras tres sudamericanas en el equipo español, las chilenas Carla Guerrero y Camila Sáez y la venezolana Oriana Altuve. Las cinco son ‘Las Panchis’, el grupo de WhatsApp que comparten y en el que hablan cada día.

EFE