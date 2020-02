River intentará consagrarse campeón el sábado y solo Boca puede evitarlo

River Plate, líder de la Superliga Argentina con tres puntos más que Boca Juniors cuando solo quedan seis en juego, intentará consagrarse campeón este sábado en el Monumental ante Defensa y Justicia, pero para eso necesita que el Xeneize no le gane a Colón el viernes.

A falta de dos jornadas para el final del torneo, el Millonario lidera con 45 puntos, seguido por Boca Juniors con 42, Argentinos Juniors con 36 y Lanús y Racing Club con 35.

La jornada 22 de la Superliga, en la que podría consagrarse el conjunto de Marcelo Gallardo, comienza el viernes y finaliza el lunes.

RIVER, A UN PASO DEL TÍTULO

El Millonario jugará el sábado con conocimiento del resultado de su clásico rival. Si Boca pierde ante Colón, necesitará un empate para celebrar el campeonato. En cambio, si el Xeneize empata, deberá ganar para quedarse con el título. Si Boca Juniors gana, el Millonario no podrá gritar campeón en esta jornada.

Gallardo, el técnico más ganador en la historia de River Plate con once títulos, nunca ganó la Liga local sentado en el banquillo.

Ante Defensa y Justicia no podrá contar con el delantero colombiano y goleador del torneo con 12 tantos Rafael Santos Borré, por acumulación de tarjetas amarillas. “Ojalá se defina esta fecha, con nuestra gente. Vamos paso a paso. Tratamos de no pensar en los demás. Es hacer nuestro trabajo, de gran campaña. Boca viene muy bien, llegamos a este final con tres de ventaja y esperamos mantenerlo”, sostuvo una de las figuras, el centrocampista Ignacio ‘Nacho’ Fernández.

El rival de River Plate será Defensa y Justicia, que tiene como entrenador a una vieja gloria del Millonario: el exdelantero Hernán Crespo, que jugó con Gallardo en River y en la selección argentina. Además, en el Halcón juega el lateral izquierdo Nahuel Gallardo, hijo del ‘Muñeco’.

El equipo de Florencia Varela tiene parte de su atención en su histórico debut en la Copa Libertadores ante el Santos brasileño el martes en la primera jornada del Grupo G.

BOCA QUIERE LLEGAR CON ESPERANZA A LA ÚLTIMA JORNADA

El Xeneize pretende llegar con posibilidades a la última jornada y para eso deberá vencer a Colón de Santa Fe (y no depender así del resultado de River). El Xeneize lleva cuatro victorias consecutivas (River cinco) y por eso se prevé que el entrenador, Miguel Ángel Russo, mantenga a los habituales titulares en el once inicial. Carlos Tevez, el ídolo Xeneize de 36 años, mostró en un últimos partidos un gran nivel y en él depositan los hinchas su ilusión.

Su rival, Colón, no gana desde el 25 de noviembre del año pasado (3-2 ante Estudiantes) y desde entonces perdió seis partidos y empató otros dos.

Además, está en zona de descenso a la Segunda División y por eso el entrenador, Diego Osella, planea varias modificaciones con respecto al equipo que fue goleado por 4-0 por Newell’s Old Boys en la jornada pasada. “Es un Boca distinto al de los últimos tiempos, con más protagonismo de Tevez. Vamos a plantear un partido incómodo y tratar por sobre todas las cosas de levantar el nivel. Hay que tener paciencia para asumir dónde tenemos que jugar”, sostuvo Osella.

MARADONA SIGUE CON SU MISIÓN DE SALVAR A GIMNASIA

El Gimnasia y Esgrima La Plata dirigido por Diego Maradona, que continúa en zona de descenso a la Segunda División, recibirá el sábado a Atlético Tucumán, que deambula por la mitad de la tabla y viene de ser eliminado por el Independiente Medellín en la tercera fase de la Copa Libertadores.

El Lobo, en cambio, llega motivado tras eliminar a Sportivo Barracas, de la Quinta División, y clasificarse a los dieciseisavos de final de la Copa Argentina.

LA CLASIFICACIÓN A LAS COPAS, LO OTRO EN JUEGO

Varios equipos tienen como meta clasificarse para la Libertadores o la Sudamericana de 2021. Argentinos Juniors, tercero con 36 puntos, visitará el domingo a Vélez, séptimo con 33. Lanús, cuarto con 35, recibirá al Estudiantes de La Plata que dirige Gabriel Milito y que tiene entre sus jugadores a Marcos Rojo y Javier Mascherano.

Racing Club, quinto con 35 unidades, y Newell’s Old Boys, sexto con 34, se enfrentarán entre sí el viernes.

– Cronograma de partidos de la vigésima segunda jornada (del 28 de febrero al 2 de marzo):

Viernes 28.02: Racing-Newell’s Old Boys y Colón-Boca Juniors.

Sábado 29.02: Gimnasia-Atlético Tucumán, River Plate-Defensa y Justicia, Central Córdoba de Santiago del Estero-Banfield y Godoy Cruz-Unión.

Domingo 01.03: Aldosivi-San Lorenzo, Lanús-Estudiantes, Rosario Central-Arsenal y Vélez-Argentinos Juniors.

Lunes 02.03: Patronato-Talleres y Huracán-Independiente.

– Clasificación PJ G E P GF GC PTS

.1. River Plate 21 14 3 4 39 16 45

.2. Boca Juniors 21 12 7 3 30 8 42

.3. Argentinos Juniors 21 9 9 3 20 14 36

.4. Lanús 21 9 8 4 28 24 35

.5. Racing Club 21 8 11 2 25 21 35

.6. Newell’s Old Boys 21 9 7 5 32 22 34

.7. Vélez Sarsfield 20 9 6 5 22 13 33

.8. Rosario Central 21 8 9 3 27 26 33

.9. Defensa y Justicia 21 9 5 7 23 17 32

10. Arsenal 21 8 7 6 32 29 31

11. Talleres 21 9 4 8 30 27 31

12. San Lorenzo 21 9 3 9 25 26 30

13. Estudiantes 21 8 5 8 21 19 29

14. Atlético Tucumán 21 7 7 7 21 23 28

15. Independiente 21 7 5 9 24 24 26

16. Banfield 21 6 7 8 18 19 25

17. Central Córdoba 21 6 7 8 20 25 25

18. Unión 21 6 6 9 18 26 24

19. Aldosivi 21 6 4 11 19 28 22

20. Gimnasia 21 5 5 11 21 22 20

21. Patronato 21 4 8 9 19 30 20

22. Colón 21 5 3 13 17 33 18

23. Huracán 21 3 7 11 13 27 16

24. Godoy Cruz 20 4 0 16 18 43 12.

EFE