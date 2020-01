Ramos, el nuevo rey del derbi

Para la eternidad dejó su nombre escrito en Lisboa en el derbi madrileño más importante de todos los tiempos. Una final de la Liga de Campeones que se teñía de rojiblanco cuando Sergio Ramos se alzó entre todos en el minuto 93 y de un testarazo mandó la final a la prórroga en el tanto más importante de una carrera repleta de récords. Uno nuevo sumará este sábado con su derbi 42.

Alcanzará a grandes del madridismo como Paco Gento y Manolo Sanchís, futbolistas que dedicaron toda su carrera al equipo de su corazón. Ramos llegó a la casa blanca en 2005, tras formarse en la cantera del Sevilla y despuntar desde su primera aparición en la elite.

Paso a paso, primero de lateral derecho y en su madurez como central, ha ido forjando la leyenda de uno de los futbolistas más importantes de la historia del fútbol español que no se cansa de superar registros y ganar títulos.

Tras convertirse en el jugador con más clásicos frente al Barcelona disputados esta temporada, le llega el turno al derbi madrileño. El Atlético de Madrid es el segundo equipo al que más se ha enfrentado en su carrera, hasta en 43 ocasiones. Salvo las dos primeras con el Sevilla, el resto llegaron defendiendo al Real Madrid, protagonista con seis goles y dos expulsiones. Solo le hizo más tantos, siete, al Sevilla. Otro registro personal que quiere mejorar el sábado en el estadio Santiago Bernabéu

Siempre siendo centro de atención del rival. Sin negociar esfuerzos, bravo en los duelos individuales, derrochando coraje y corazón como reza el clásico himno madridista. Inmerso en polémicas. En la última cita liguera del Wanda Metropolitano el ‘Cholo’ Simeone se desgañitó pidiendo su expulsión tras dirigir una frase malsonante al árbitro asistente.

Ganador incansable, en su historial se agolpan los títulos. Tetracampeón de la Copa de Europa, de Liga y del mundo con el Real Madrid. El defensa que más veces estuvo en el once ideal de FIFA, hasta diez, y de UEFA, ocho. El internacional español con más victorias y que más defendió la Roja. Pieza clave de la ‘generación de oro’ del fútbol español que ganó dos Eurocopas seguidas y un Mundial.

El regreso de Zinedine Zidane, con quien jugó y tienen una relación repleta de respeto y admiración mutua, no ha hecho si no mejorar la imagen de Ramos. Es líder del equipo, la voz con más autoridad en el vestuario y referente defensivo de un Real Madrid en números de récord. Al fin el equipo menos goleado en Liga y con una firmeza que hace años no mostraba.

Logrará un nuevo récord que tiene tiempo para ampliar porque la retirada la ve muy lejana. Tras Ramos aparece Karim Benzema entre los jugadores con más derbis a su espalda. El delantero francés disputará su enfrentamiento 34, mientras que el centrocampista del Atlético de Madrid Koke Resurrección apura sus opciones para recuperarse y jugar su número 30. El futbolista rojiblanco que más disputó en la historia fue Adelardo Rodríguez con 35. En el Real Madrid el nuevo techo ya lo marcará el defensa con alma de delantero.

EFE