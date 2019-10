Rafinha: “Si no fuera al Celta, me quedaría en el Barça”

El centrocampista Rafinha Alcántara aseguró este lunes que en caso de no fichar por el Celta de Vigo seguiría una temporada más en la plantilla del Barcelona.

“Tenéis una frase –“Isto vai de corazón”, lema de la campaña de abonados- que resume de verdad lo que los jugadores que han venido sentimos por el club. Yo si no fuera el Celta no habría venido, me quedaría en el Barcelona”, afirmó en una entrevista a CeltaMedia.

En este sentido, el ex azulgrana apunta que defender “un escudo” que has disfrutado desde pequeño –su padre Mazinho jugó en el Celta- es “algo muy grande”.

“Es algo que mamas desde pequeño, que sientes, no se puede explicar”, subrayó el hispano-brasileño, quien confesó que la pasada temporada lo pasó “mal” y “con nervios” por la delicada situación clasificatoria de los celestes.

“A mitad de temporada se veía muy negro, las cosas estaban muy mal”, rememoró Rafinha, antes de añadir: “Hasta el último partido sí que no estaba asegurado, pero en los últimos partidos estabas con más confianza de que el equipo se iba a salvar”.

Reconoció que vivió con incertidumbre los últimos días del mercado de fichajes, “siempre es complicado no saber qué va a pasar, estaba ilusionado por venir y nervioso al mismo tiempo de que pasará”, y confesó que las lesiones le han hecho ser “otra persona”.

“Cada vez estoy mejor, con más ritmo de partido, adaptándome a los compañeros, a la nueva formación del equipo. Poco a poco estoy con más confianza”, destacó.

EFE