Puyol: “Un futbolista que se cuida como Messi puede estar hasta los 38”

El exjugador español Carles Puyol dijo este domingo que no es momento de plantearse un Barcelona sin Leo Messi porque cree que al argentino le quedan varios años de fútbol.

El excapitán del Barcelona lo afirmó durante un encuentro con la prensa española en la previa de la ceremonia de entrega de los Premios Laureus 2020 que se celebrará en Berlín este lunes.

“Messi tiene 32 años. Creo que un futbolista que se cuida como Leo puede estar hasta los 38. Quedan seis. ¿Por qué vamos a hablar del Barcelona sin él cuando le tenemos aquí? Hay que hablar del equipo con él e intentar ganar lo máximo posible”, indicó.

“Cuando llegó vimos que era algo especial, aunque no esperábamos lo que es y cómo sigue evolucionando y añadiendo registros a su juego”, comentó.

Preguntado acerca de su futuro, apuntó: “No me veo en un banquillo. Me parece más interesante la dirección deportiva. Pero en un futuro no sé si se dará el caso. Me gustaría volver a jugar, pero eso es imposible. Ahora estoy en otro momento vital, disfrutando de otras cosas. Y muy contento. En un futuro veremos qué pasa”.

En cualquier caso, no le cierra las puertas al Barcelona: “Yo nunca me he separado del Barcelona. Soy aficionado desde que tengo uso de razón. Lo sigo siempre que puedo, me he perdido pocos partidos desde que me retiré. Siempre estoy abierto al Barcelona, pero depende del momento de cada uno. No tanto de las personas que están dirigiendo, el Barcelona está por encima de presidentes y jugadores”.

“Una vez que te quieren tienes que analizar qué quieres hacer, con qué responsabilidades. Si encaja, lo aceptas. No es tanto el presidente o la junta directiva. Es el proyecto del Barcelona. A todos los que quieren ser presidentes del Barcelona les deseo lo mejor y si a alguno le puedo sumar y me encaja por el momento vital, allí estaré”, manifestó.

De involucrarse en el club azulgrana, quizás podría coincidir con el brasileño Neymar: “No es fácil porque está en el PSG y es un club que no tiene ninguna necesidad de vender, aunque el jugador quisiera venir, que no he hablado con él y lo desconozco. Tiene un contrato firmado y son cosas más complicados. Lo que está clarísimo es que es un grandísimo jugador”.

Otra posible puerta abierta sería integrarse en el equipo de Íker Casillas si este opta a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF): “Os puedo asegurar que ni he hablado de esto con él. Desconozco si tiene pensado presentarse o no. Él es un amigo y siempre le escucharía, otra cosa es que entrase. También soy amigo de los del Barcelona, me han llamado y no he entrado”.

“Esto son puestos donde hay que ir muy convencido porque creo que es un sitio bonito pero requiere de responsabilidad y tiempo. Depende del momento vital en el que esté cada uno te puedes liar o no en ese proyecto”, añadió.

Puyol reconoció que le motiva involucrarse en proyectos con Laureus: “Esto me puede ilusionar más que entrar en cualquier federación o club. He sido muy afortunado porque durante 20 años he hecho lo que más me gusta, entrenar y jugar al fútbol. Tenemos una deuda con la sociedad y una forma de devolverlo es ayunando a los niños y niñas, que son el futuro. Ponerme en un proyecto de estos me haría muchísima ilusión”.

EFE