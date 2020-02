Precaución para Diego Costa; titularidad para Joao Félix y Trippier

El Atlético de Madrid se centró ya desde este miércoles en el partido del próximo domingo contra el Espanyol, con la vuelta a los entrenamientos del equipo con precaución para Diego Costa por unas molestias lumbares, con dosificación de cargas para Thomas Partey y con la posible titularidad de Joao Félix y Kieran Trippier, a falta aún de tres sesiones más para el encuentro en Cornellá-El Prat.

No habrá ningún riesgo con Diego Costa. Hace una semana reapareció en competición frente al Liverpool, después de casi tres meses de baja por la operación de la hernia discal cervical a la que fue sometido el pasado 21 de noviembre; el pasado domingo se quedó fuera de la convocatoria por las molestias lumbares (Diego Simeone explicó que entendía que no estaba en condiciones de poder competir en ese duelo) y este miércoles regresó a la dinámica de grupo, pero no al completo en la totalidad del entrenamiento y con condicionantes en alguna actividad.

Por ejemplo, el atacante no intervino en dos de los ejercicios de remates de cabeza en la sesión matutina de este miércoles en la ciudad deportiva Cerro del Espino de la localidad madrileña de Majadahonda. Es duda para el encuentro contra el Espanyol, pendiente de la evolución de esas citadas molestias en los próximos entrenamientos. El pasado domingo, su técnico señaló que esperaba poder disponer de él para ese duelo.

Sí estará disponible el centrocampista ghanés Thomas Partey, que se retiró antes del entrenamiento. Ya estaba programado dentro de la dosificación de cargas que había diseñado el cuerpo técnico con él para la sesión de este miércoles, por lo que no participó en varios de los ejercicios del entrenador argentino en los que ya se vislumbró alguna configuración del once para esta jornada de LaLiga Santander.

En él podría reaparecer Joao Félix, restablecido de una lesión muscular la pasada semana, de vuelta a la competición el domingo con minutos y un gol frente al Villarreal en el estadio Wanda Metropolitano y, previsiblemente, de regreso al once el próximo domingo. No es titular desde el choque del pasado 26 de enero frente al Leganés (0-0). Desde entonces se ha perdido cuatro partidos por lesión y ha jugado uno desde el banquillo.

A su lado jugará Álvaro Morata, que encadena siete encuentros seguidos sin batir la portería contraria. No marca ningún gol desde la semifinal de la Supercopa de España contra el Barcelona, el pasado 9 de enero (2-3).

Sí lo hace Ángel Correa, afianzado también en la alineación. En Cornellá-El Prat se le espera por la banda derecha. Saúl Ñíguez, Koke Resurrección y Thomas Partey completarían la linea del centro del campo titular, con Marcos Llorente o Víctor Machín, ‘Vitolo’, como alternativas al centrocampista ghanés.

Atrás, Kieran Trippier también volverá al once. Recuperado a toda velocidad de la operación de pubalgia del pasado 4 de febrero, ya jugó en el segundo tiempo del choque contra el Villarreal del pasado domingo con unas prestaciones de alto nivel y retomará su posición en el lateral derecho frente al Espanyol. Él formó parte de la probable defensa titular en la sesión de este miércoles, junto a Stefan Savic, Felipe Monteiro y Renan Lodi. La portería será para Jan Oblak.

La única baja para el encuentro, a día de hoy, es Thomas Lemar, que se recupera de la lesión muscular sufrida el pasado martes, 18 de febrero, contra el Liverpool en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

EFE