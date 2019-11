Pablo Marí, el español de moda en Brasil que acaricia la Copa Libertadores

Pablo Marí, central del Flamengo, está cerca de hacer historia como el primer español en disputar una final de la Libertadores -dentro de 20 días ante el River Plate argentino-. Si la gana, el valenciano estará a las puertas de un doblete, pues su club es el claro favorito en la Liga brasileña.

Con el exjugador del Deportivo de la Coruña y del City como titular indiscutible desde julio, el club más popular de Brasil garantizó cupo en la Libertadores, en la que se medirá al River en Santiago, con un fútbol que ha cautivado a la “torcida” brasileña.

En una entrevista con EFE realizada en el centro de entrenamiento del Flamengo, el defensa valenciano (nacido en 1993 en Almussafes) habla de su actual técnico, el portugués Jorge Jesús; de Pep Guardiola; del River Plate; y desvela quiénes eran sus ídolos de infancia.

P. ¿Qué posibilidades le ve al título de Liga y qué posibilidades a la Libertadores? ¿Falta mucho, están cerca?

R. Nosotros tenemos que ser muy regulares, como venimos siendo hasta ahora en los últimos meses. Somos un equipo que tiene muy claro eso: sobre todo ir día a día, partido a partido, no pensar en los partidos de más adelante.

Ahora mismo vamos a enfrentar un grandísimo equipo con muchísimos años de experiencia, como ellos dicen, en la Libertadores. Pero nosotros venimos con mucha ilusión, con muchísimas ganas, evidentemente con los pies en la tierra y con humildad ante el equipo que vamos a enfrentar y la categoría de esa final. Pero evidentemente que vamos a ir a por ellos, que vamos a ir a ganar y queremos llevarnos ese título a casa.

P. Hace dos semanas comentó que ya venían viendo vídeos del River y analizándolo. ¿Cuál es la evaluación que el Flamengo tiene del River? y usted, como zaguero, ¿cuál es el mayor temor que tiene ante el River?

R. Vamos viendo pinceladas. No hemos trabajado en profundidad sobre el River porque faltan veinte días para la final. Tenemos ahora mismo cosas más importantes para hacer que es trabajar nuestro Campeonato de Liga, partido a partido. Y evidentemente los puntos fuertes del River los vamos a dejar ahí. No vamos a darle pistas al rival sobre lo que creemos que son sus puntos fuertes.

P. Jorge Jesús, de un momento a otro, se convirtió en unanimidad en Brasil. Es un técnico con fama de disciplinado y de sargento. ¿Cómo es su método y cómo se siente trabajando con su método?

R. Yo creo que más que sargento le pondría la palabra profesional. Creo que es un grandísimo entrenador. Creo que los jugadores que estamos con él vivimos cada día cosas nuevas, aprendemos cosas nuevas y, sobre todo, yo lo he visto muchas veces, es capaz de sacarte mucho rendimiento día a día. Y creo que eso hoy está a la altura de pocos entrenadores.

P. Tomó una decisión de venir a Brasil (hace menos de seis meses), que es una decisión a contramano. ¿Qué fue lo que pesó en esta decisión?

R. Creo que al final cuando te plantean un proyecto bueno, ilusionante y tú le pones ganas, creo que al final todo sale bien. Cuando a mí se me planteó la posibilidad de venir al Flamengo evidentemente estaba barajando cosas de España, cosas de Inglaterra, pero el Flamengo me pareció muy atractivo, tenía ganas de venir aquí, ganas de hacer historia en el Flamengo.

P. ¿Cree que estando tan lejos es posible que la selección española se fije en usted?

R. Todo es posible en esta vida. No puedo decir que no. Eso formará parte de su cuerpo de investigación, que me puedan ver hasta aquí. Pero yo sigo haciendo mi faena, sigo pensando en el Flamengo, pensando en mi día a día, en lo que tengo que hacer en cada partido. Si tengo el gran premio de poder ir con la selección, evidentemente estaría encantado de ir.

P. Cuando fichó por el City fue una recomendación de Guardiola. Pero Guardiola no le tuvo en cuenta en ningún momento. ¿Se sentió frustrado por eso, esperaba algo del City, algún préstamo a otro club inglés?

R. No. Frustrado no me he sentido en ningún momento. Todo lo contrario. El City se ha portado muy bien conmigo desde el primer día que he estado con ellos (…) he estado muy contento con ellos hasta el último día, que me han ayudado con la salida para venir al Flamengo.

P. ¿Y con Guardiola?

R. Con Guardiola nunca he tenido trato. Nunca he podido coincidir con él ni cruzar una palabra. Eso sí me queda la espinilla de algún día poder hablar con él, no sólo por haber tenido contrato con el City, sino porque como persona me parece un gran entrenador y me encantaría hablar cuatro cositas de fútbol con él.

P. ¿Su familia también está adaptada?

R. Sí. Están todos muy bien. Mi familia, mi mujer y mi hijo muy bien aquí. También mi cuñado que ha venido a ayudarnos un poco con toda la adaptación. Estamos encantados, estamos muy bien y queremos pasar mucho tiempo en el Flamengo

P. ¿Les gusta Río?

R. Sí. Estamos muy contentos. Río es muy bonito. Sobre todo la zona en que vivimos, en Barra, estamos muy bien.

P. ¿Quién fue su ídolo de infancia y cuál es su club de corazón en España?

R. Nunca he tenido un club de corazón en España. Si bien es verdad que hasta los 14 o 15 años no me gustaba mucho ver fútbol. No me llamaba la atención mirar partidos de fútbol. Después sí. Y luego evidentemente los dos grandes equipos de España, Real Madrid y Barcelona, para mí han sido y son dos referentes como equipos mundiales.

Mi ídolo de infancia era (el español Carlos) Marchena, que actuaba de medio centro en el Valencia. De pequeño siempre me gustaba verlo. (El argentino-español Roberto) Ayala también me gustaba mucho. Era un central que tenía el Valencia. Era pequeño pero saltaba muchísimo.

