Olimpia, con siete bajas para enfrentar al Seattle Sounders en Estados Unidos

El Olimpia, campeón de Honduras, viajó este martes sin siete jugadores para el partido de vuelta contra el Seattle Sounders este jueves por los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Los hondureños Ever Alvarado, Michaell Chirinos, Harold Fonseca y Jorge Álvarez no viajaron por estar lesionados, mientras el paraguayo José Cañete y los nacionales Mayron Flores y Jonathan Paz, por no tener visa para entrar a Estados Unidos.

Sin embargo, los dirigidos por el argentino Pedro Troglio se fueron “tranquilos” para afrontar el encuentro en el que buscarán su clasificación a los cuartos de final de la competición.

Los jugadores van “motivados” y con el objetivo claro de “dar lo mejor” para “poder clasificarse a la siguiente ronda”, dijo a periodistas el defensa José Mario Pinto.

“Esperamos que cada quien ande a su máximo nivel y aporte lo necesario para poder clasificarnos”, subrayó Pinto, quien considera que en el partido ida, que terminó en empate 2-2, el equipo hondureño fue “superior” al Seattle Sounders, campeón estadounidense.

El mediocampista juvenil Edwin Rodríguez dijo que el lance de vuelta ante el Seattle Sounders “va a ser muy disputado”, pero aseguró que el club hondureño irá con “la mentalidad de hacer el mejor partido y darle una alegría a la afición olimpista”.

Los ‘Leones’ del Olimpia atraviesan por un buen momento en el torneo Clausura, en el que el domingo sumó su quinto triunfo en la novena jornada.

El equipo de Tegucigalpa es tercero en la tabla de la competición con 17 puntos, superado por Motagua y Marathón, primero y segundo del campeonato local.

