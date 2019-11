Miguel Herrera advierte que ni como campeón asegura su puesto en el América

Miguel Herrera, entrenador del América mexicano, aseguró este jueves que ni ganando el título del Apertura puede asegurar su continuidad en el banquillo de las Águilas.

“Tengo seis meses más de contrato y yo no puedo asegurar mi continuidad, ellos (los directivos) son los que deciden la continuidad de un técnico y son los encargados de juzgar los resultados que entregaste”, dijo el timonel al final del entrenamiento matutino de las Águilas.

Incluso esgrimió situaciones como la del argentino Antonio Mohamed, despedido del América a pesar de obtener el título del Apertura 2014.

“Vamos a pelear por ganar el título y entregárselo al dueño del equipo, pero eso tampoco te garantiza continuidad o renovación, aquí ya hemos visto salir a técnicos que fueron campeones”, explicó.

Herrera reaccionó así a las críticas de los medios de comunicación que ponen en duda su continuidad por las tres expulsiones recibidas en el torneo, la más reciente en el duelo de las Águilas, el sábado pasado, en la derrota ante Santos en el Estadio Azteca.

El extécnico del Tri en la Copa del Mundo de Brasil 2014, incluso presumió sus cuatro títulos obtenidos con el América (dos Ligas, un Campeón de Campeones y una Copa) para dejar en claro que está a la altura de las exigencias ser campeón de la institución americanista.

“Sé perfectamente lo que se busca en este equipo y gracias a los resultados me he convertido en el técnico más exitoso en mucho tiempo, me quedan seis meses de contrato y si no hay continuidad será cosa de otra persona no mía”, decretó.

Del andar del América en el torneo, donde es quinto con 28 puntos, Herrera dijo que aún aspiran a cumplir con el objetivo inicial; lograr más de 30 puntos.

“Hoy estamos calificados y sí, no es el mejor torneo, creo que es bueno a secas y vamos a conseguir pasar el objetivo de los 30 puntos y ya con equipo completo claro que somos un contendiente importante porque tenemos plantel para pelear el título”.

América jugará su último partido del Apertura este viernes en su visita a los Tiburones del Veracruz, colista de la competencia. En la fecha 19 del certamen a las Águilas les tocará descansar.

EFE