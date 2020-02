Messi: “Ney es uno de los mejores del mundo y me encantaría que volviese”

El capitán del FC Barcelona, Lionel Messi, aseguró este miércoles en una entrevista a ‘Mundo Deportivo’ que su excompañero Neymar, ahora en el París Saint-Germain, “es uno de los mejores del mundo” y le “encantaría que volviese”.

“Era una persona muy alegre, estaba siempre contento, se divertía tanto dentro como fuera de la cancha. Hacía que el vestuario tuviera una alegría diferente. Él está con muchas ganas de volver, siempre se mostró arrepentido. Él hizo mucho por volver y eso sería el primer paso para intentar llegar”. añadió el argentino.

En una extensa entrevista concedida al medio barcelonés, Lionel Messi afrontó todos los asuntos de actualidad del club, incluida la última crisis que ha puesto a la directiva contra la pared, después de que se haya conocido que el club contrató los servicios de una empresa externa, la cual entre otros cometidos habría elaborado perfiles en Internet para atacar a personalidades vinculadas con la entidad.

“Me agarró un poco de sorpresa, la verdad, porque no estaba acá y justo viajaba. Cuando llegué me enteré un poco de todo. El presidente (Josep Maria Bartomeu) nos dijo lo mismo que hizo público, lo mismo que dijo en la conferencia de prensa. Cuál era la situación, lo que había pasado y no puedo decir mucho más. Lo mismo que saben todo lo que dijo, nos contó a los capitanes en privado. La verdad es que yo veo raro que pase una cosa así”, argumentó.

También abordó una polémica en la que él estuvo activo, cuando respondió al secretario técnico Eric Abidal, quien lanzó dudas acerca del trabajo del vestuario, y que podría haber motivado la destitución de Ernesto Valverde.

“No sé qué le pasó a él por la cabeza para decir eso, pero creo que yo respondí porque me sentí atacado. Sentí que atacaba a los jugadores. Y ya demasiadas cosas se dicen del vestuario, como que maneja todo, que pone y quita entrenadores, trae jugadores y sobre todo de mí. Como que yo tengo mucho poder y tomo decisiones. Y me molestó que lo dijera una persona del club, un secretario técnico… que ponga a los jugadores en medio de una destitución como era la del míster me pareció una locura. Es el secretario técnico que toma las decisiones y tiene que hacerse cargo. Por eso salí a aclararlo, sabía que no podía dejar pasar que el director deportivo me atacara de esa manera”, recordó.

Acerca de la salida de Valverde, señaló cuando se le preguntó cómo le cayó la destitución del técnico: “Obviamente mal, porque se iba aparte de un gran entrenador una grandísima persona. Muchas veces lo dije. Nos marcaron partidos puntuales en los que nosotros fuimos más responsables que él. Pero al final lo más fácil es echar al entrenador que cambiar a todos los jugadores y los entrenadores ya saben que es así. Después vino la derrota contra el Atlético de Madrid también, donde teníamos el partido casi controlado y en cinco minutos quedamos fuera de la Supercopa. Todo eso hizo que terminara la cosa como terminó y la verdad es que fue una pena”.

Messi volvió a decir que no piensa más allá de mantenerse en el Barcelona: “En muchos momentos tuve la posibilidad de salir del club, había muchos clubs interesados que estaban dispuestos a pagar hasta la cláusula pero en ningún momento se me ocurrió irme y ahora tampoco. Lo vuelvo a repetir. Si el club quiere, no hay problema”.

Habló también del que ha sido uno de sus rivales más consistentes en LaLiga, el portugués Cristiado Ronaldo, cuya marcha al Juventus considera que ha debilitado en goles al Real Madrid: “Perdió mucho gol. Era una obviedad que iba a pasar. No solo gol, Cristiano Ronaldo también te da muchísimas otras cosas. Un jugador que te hace 50 goles por temporada que ya no lo tengas, quieras o no se nota. El Madrid tiene grandísimos jugadores, pero Cristiano te hace 50 goles por temporada”. EFE