Martín Ortega: “Es un perjuicio enorme”

Martín Ortega, director general del Leganés, consideró ‘un perjuicio enorme’ la marcha de Martin Braithwaite al Barcelona después de que se abonase su cláusula de rescisión y anunció que la entidad intentará que le dejen fichar a alguien en su lugar.

“Queremos alzar la voz de parte de todo el club. Nos consideramos en una situación de un perjuicio enorme, de un perjuicio grave. No entendemos de ninguna de las formas la regulación actual”, indicó en rueda de prensa.

“No entendemos que a un equipo, porque se lesione un jugador de larga duración, pueda de forma unilateral trasladar ese problema al 100% al Leganés. Entenderíamos que la normativa habilitase una autorización excepcional al Barcelona para llevar a cabo un fichaje mediante mutuo acuerdo. Pero no de la forma en la que se ha hecho, con el pago de la cláusula de forma unilateral”, señaló.

Ortega prosiguió: “La normativa actual va contra la integridad de la competición y contra el derecho que tenemos todos los clubes de competir en igualdad de condiciones. Es un daño casi irreparable, pero gastaremos todas nuestras balas para intentar solventarlo. A falta de catorce jornadas es una situación de un daño casi irreparable”.

Sobre los pasos a dar para que se les permita hacer otra contratación dadas las circunstancias, indicó: “El Leganés desde el mismo lunes es conocedor de que LaLiga, adelantándose a los acontecimientos, había realizado una consulta a la Federación previendo la complicada situación que tenemos hoy en día y que nos está tocando vivir. La hemos apoyado”.

“Recibimos ayer por la noche contestación. La RFEF comunica a LaLiga y ésta a nosotros que no ven conveniente trabajar sobre hipótesis y sin hechos consumados. En el caso de que sucediera lo que ha pasado, tendría que ser el Leganés el que hiciera la solicitud para estudiar el caso. Ya la hemos hecho y quedamos a la espera de respuesta”, completó.

Asimismo quiso tener palabras de agradecimiento hacia el futbolista: “Ha sido un grandísimo profesional en el Leganés. Hasta que ayer vino a despedirse de todo el personal del club y a informarnos de la situación que tenía. Le deseamos la mayor de las suertes”.

“Es un caballero. Un profesional. Ayer aun siendo conocedor de lo que podía pasar, entrenó con sus compañeros con normalidad. Sabiendo que se podía lesionar. Somos conscientes de que, si el Barcelona llama a un jugador del Leganés, hay poco que hablar”, expresó.

En cuanto a la actitud del Barcelona, apuntó: “Consideramos que hay una normativa que no es justa. El Barcelona se ha beneficiado de esa normativa y el perjudicado es el Leganés. El Barcelona sabe el perjuicio que puede hacer con la marcha de Braithwaite”.

“La actuación del Barcelona ha sido correcta. Su intención nos la comunicaron el lunes y desde entonces hemos tenido varias charlas, pero no queríamos negociar. La única vía era el pago de la cláusula. Creo que no debemos guardar rencor al Barcelona. No sé si nos ayudarán en el futuro por esto”, comentó.

Ahora hace un llamamiento para mirar al futuro: “Nadie va a bajar los brazos. Nos ha costado mucho mantenernos en Primera. Aquí, desde el primero hasta el último vamos a dejarnos la última hora de sudor. Tenemos plena confianza en nuestra plantilla y en los que juegan en la misma demarcación de Braithwaite. También en el cuerpo técnico. Vamos a luchar hasta el final”.

“Cuantas más adversidades tienes, a veces sacas fuerzas de dónde no las hay. Esto nos tiene que hace más fuertes más allá de lo que nos diga la Federación. Hay que pensar desde ya en el sábado y estar más unidos que nunca”, concluyó.

EFE