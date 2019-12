Los 7 Vinicius de Europa

Aparte del jugador del Real Madrid Vinícius Júnior, otros seis futbolistas brasileños con ese nombre (o apellido en algunos casos) también se ganan el sueldo en diferentes ligas europeas. No son tan mediáticos, pero alguno como Carlos Vinícius, en el Benfica, se ha destapado como un goleador insaciable.

En total, hasta 7 “Vinicius” juegan en diferentes países. Hay un Vinicius en Letonia, en Rumanía, en Portugal, en Bulgaria, en Chipre y, por supuesto, en España. Sin embargo, el rendimiento de cada uno de ellos y sus características no es el mismo. Esta es la lista de los Vinícius de Europa:

VINÍCIUS JÚNIOR, UN INICIO DE CURSO IRREGULAR EN EL REAL MADRID

Vinícius Júnior (19 años) ha pasado de echarse el equipo a sus espaldas la temporada pasada a convertirse en un jugador que, de momento, a punto de cumplirse el ecuador del curso, no es determinante en el Real Madrid. Otro joven brasileño, Rodrygo Goes, es más utilizado por Zinedine Zidane, que esta temporada sólo ha usado a su jugador en 448 minutos oficiales.

En ellos, Vinícius Júnior ha anotado un gol, el que hizo a Osasuna en la sexta jornada de LaLiga con un disparo desde fuera del área que rebotó en un defensa. Pero también ha fallado muchos y esa es su cuenta pendiente: mejorar su puntería.

CARLOS VINÍCIUS, UN DEPREDADOR EN EL BENFICA

A sus 24 años, Carlos Vinícius ha explotado esta temporada en el Benfica. Formado en las canteras del Santos y del Palmeiras, aterrizó en Europa procedente del Gremio Anápolis. Jugó cedido en el Real SC luso, después firmó por el Nápoles y, de nuevo encadenó dos cesiones en el Rio Ave y en el Mónaco.

Después de firmar 16 tantos en Portugal y en Francia el pasado curso, el Benfica decidió firmar al jugador de Bom Jesus das Selvas. Ha sido una gran decisión. En 17 partidos oficiales, ha marcado 11 tantos. Es el segundo máximo goleador de la Liga portuguesa con siete dianas, dos menos que su compañero Pizzi. Su gran envergadura (190 centímetros), le imprime una robustez física impresionante de la que se aprovecha para marcar goles con una técnica pulida. Ahora mismo, es el mejor Vinícius de Europa.

CARLOS VINÍCIUS SANTOS, EL “OTRO” VINÍCIUS DE PORTUGAL

Aparte del Carlos Vinícius del Benfica, otro Carlos Vinícius desempeña su profesión en la Liga Portuguesa. Lo hace en el Vitoria Setúbal y lo hace bajo el apodo de “Carlinhos”. Con 18 años fichó por el Bayer Leverkusen Juvenil, pero regresó a Brasil la misma temporada para jugar en el Internacional y en el Red Bull Brasil.

Después encadenó varios equipos europeos como el Aarau suizo, el Estoril Praia portugués, el Standard Lieja belga, el Gauraní de su país y, finalmente, esta campaña firmó por su actual club, donde suma 14 partidos oficiales y un tanto. Centrocampista polivalente, se caracteriza por su trabajo y por su calidad en el último pase.

PAULO VINÍCIUS, EL VETERANO CENTRAL DEL CLUJ

El Vinícius de Rumanía, Paulo, se faja cada fin de semana con los delanteros rivales desde el centro de la defensa de su equipo. En el Cluj, a sus 35 años, ha encontrado un club en el que asentarse después de un largo periplo profesional que comenzó en Europa con el Santa Clara de Portugal.

Después, jugó en varios equipos lusos como el Leixoes, el Olhanense, el Leiria, el Braga, el Boavista y en el Apollon Limassol antes de firmar en el curso 2017/18 por el Cluj. En Rumanía cumple su tercera temporada y vive una segunda juventud. Es un fijo en las alineaciones de su entrenador y desde el centro de la zaga lidera al equipo que marcha en la primera plaza de la Liga de Rumanía.

JORGE VINÍCIUS OLIVEIRA, SIN MUCHAS OPORTUNIDADES EN BULGARIA

El Vinícius de Bulgaria se hace llamar Jorginho, tiene 31 años y forma parte del Cherno More, un club que pelea con hacerse un hueco entre los grandes y que no ha conseguido ganar ningún título de Liga a lo largo de la historia de la competición búlgara.

Como casi todos los Vinícius que juegan en Europa, su carrera es larga y ha pasado por muchos clubes. Entre ellos, destacan el Bravos do Maqis de Angola, el Moura, el Mafra, el Leiria y el Farense portugueses y, ahora, el Cherno More, donde llegó el pasado curso. Al contrario que el curso anterior, en el que contó para su entrenador, en el presente sólo ha jugado seis partidos oficiales. Centrocampista con llegada y buena zurda, este año no tiene muchas oportunidades.

VINÍCIUS DE OLIVEIRA, EL ASPIRANTE DEL METTA/LU

En el Metta/Lu letón un joven delantero de 20 años llamado Vinícius de Oliveira intenta abrirse pasó en una Liga Europea. De todos los Vinícius, tal vez es el más desconocido. Se formó en las categorías inferiores del Santos entre 2012 y 2018, cuando firmó por el Água Santa, también de su país. Con apenas siete partidos profesionales, fichó por el conjunto letón.

De momento, Vinícius de Oliveira no ha tenido muchas oportunidades. Ha participado en seis encuentros y ha sumado un total de 100 minutos en los que ha marcado un gol. Desde su llegada en julio, pelea por hacerse con un hueco en el once del técnico Andris Riherts.

VINÍCIUS OLIVEIRA FRANCO, EL VINÍCIUS CHIPRIOTA

El Vinícius de Chipre gasta 31 años y la mitad de su carrera profesional la ha pasado en Chipre. El club de sus amores fue el APOEL, donde a lo largo de cinco temporadas se convirtió en un referente para un equipo que hoy día ha conseguido clasificarse para los dieciseisavos de final de la Liga Europa en el grupo del Sevilla.

Buen conocedor del torneo chipriota, este verano cambió de aires para fichar por el Olympiakos Nicosia, donde sólo ha conseguido algo de continuidad en los últimos partidos del curso. Después de un inicio irregular y sin muchos minutos, ya es titular indiscutible. De todos los Vinícius, el centrocampista del Olympiakos Nicosia es el que más títulos tiene: en total, siete: cinco ligas y dos Copas.

EFE