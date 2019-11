Lodeiro, Ruidíaz y Torres, listos para luchar por el título con Sounders

El protagonismo del fútbol latinoamericano en la gran final de la MLS, que el domingo se va a disputar en Seattle, está asegurado con los delanteros, el uruguayo Nicolás Lodeiro y el peruano Raúl Ruidíaz, quienes junto con el defensa panameño Román Torres, se presentan como los grandes pilares del equipo local de los Sounders.

Todos ellos se mostraron confiados, este jueves, en rueda de prensa, que cuentan con los elementos suficientes para conseguir el segundo título de campeones en la historia del equipo.

“Si hubiésemos tenido la oportunidad de elegir donde jugar la final sería en casa y eso es lo que vamos a hacer el domingo”, declaró Lodeiro. “Pero las finales hay que ganarlas en el campo, sin importar la sede, aunque el factor campo sea positivo”.

Lodeiro, convertido en el jugador que define todo el estilo del equipo, que jugará su tercera final con el Sounders, reiteró que tienen que estar enfocados en las acciones del campo, no en quienes están en las gradas.

“Debemos ser inteligentes, sabemos como funcionan los playoffs y cada partido es una final por lo tanto el duelo contra Toronto no será diferente”, valoró Lodeiro. “Solo pensamos en hacer un gran partido”.

Como capitán del equipo, Lodeiro admitió que era un “orgullo”, pero a la vez también una gran responsabilidad como sucedió en las dos anteriores finales de intentar darle de nuevo el título como lo hizo en la primera.

“Me gusta este tipo desafíos, prepararme al máximo, disfrutar y actuar siempre con mucha responsabilidad”, señaló Lodeiro. “Ante Toronto si queremos ganar tendremos que dar un plus y hacer bien las cosas”.

Especialmente importante será el juego ofensivo de los Sounders FC y Lodeiro está convencido que en el campo tendrá al mejor hombre gol del momento, su compañero Ruidíaz.

“Raúl es un delantero especial, el jugador que tiene una oportunidad y la aprovecha muy bien, por lo que lo hace ser diferente al resto”, destacó Lodeiro. “No sólo define sino que se mueve bien en cualquier posición en la que se encuentra, es realmente un jugador muy importante para los Sounders”.

De ahí, que junto a Lodeiro, otro jugador clave con los Sounders FC será Ruidíaz, que a diferencia del internacional uruguayo, disputará su primera final y también está convencido que buscará el gol más que nunca.

“Estoy feliz de competir en la MLS, me gusta la liga, la gente, todo lo que he vivido desde que llegue a Seattle es positivo y estoy listo para disfrutar de una gran final”, declaró Ruidíaz. “Estoy convencido que he llegado a un gran club y la liga me ha sorprendido de una manera muy positiva y espero estar muchos años más aquí”.

Ruidíaz, que ha sido clave en los playoffs para que los Sounders FC puedan estar de nuevo en la lucha por el título, destacó que la unión y el espíritu de equipo que hay dentro de los Sounders FC ha sido la clave de llegar a la gran final.

“Cierto que estamos en la final, que hemos dado un paso importante, pero tenemos también los pies en la tierra porque todavía no logramos lo que todos queremos”, señaló Ruidíaz. “Vamos a seguir mostrándonos de la misma manera que lo hicimos en Los Angeles cuando ganamos al LAFC (1-3), sacar nuestras buenas vibras y darle una gran alegría a toda esta afición que ser la merece”.

El mismo sentir tiene Torres, el veterano defensa panameño, quien al igual que Lodeiro disputará su tercera final de la MLS contra el Toronto FC, a quien en el 2016, gracias a su gol en la tanda de penaltis, el equipo conquistó el primer título de campeón.

“Creo que estoy muy bien físicamente, muy motivado, y al igual que sucedió en el 2016 cuando tuve la recompensa del título después de recuperarme de una grave lesión, ahora estoy convencido que podemos lograr de nuevo algo importante”, declaró Torres. “Es muy importante para mi poder disputar esta nueva final, hacerlo en Seattle, y tener la oportunidad de que el título se quede aquí”.

Torres está convencido que ambos equipos llegaron a la final porque trabajaron con humildad y lucharon siempre en el campo, al margen que no fuesen los favoritos.

“En el mundo del fútbol ya no hay equipos grandes que ganan con solo salir al campo, hay que disputar los partidos y ganarlos como hemos mostrado nosotros y Toronto que somos los que estamos en la gran final”, subrayó Torres.

En cuanto a la clave que pueda definir al triunfador del partido del próximo domingo, que se va a disputar en el CenturyLink de Seattle ante más de 63.000 aficionados, Torres fue categórico al señalar que el que tenga mejor concentración.

“Ahí estará la clave, si nos concentramos y nos mantenemos unidos estoy convencido que vamos a lograr el triunfo”, destacó Torres. “Mi obligación y responsabilidad es evitar que nos hagan un gol y estaré listo para el reto”.

