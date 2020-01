Las ‘vaselinas’ de Pepe, la duda uruguaya y la espera por Gareca y Balanta

Mientras el Preolímpico Sudamericano vivirá este viernes la tercera jornada del Grupo A con los partidos Venezuela-Ecuador y Chile-Argentina, las otras seis selecciones participantes en el torneo dan de qué hablar y afinan la puntería para sus compromisos venideros, que tienen el carácter de crucial en sus aspiraciones de clasificarse a los Juegos de Tokio 2020.

Bolivia y la mentalidad

El seleccionador sub’23 de Bolivia, el venezolano César Farías, trabaja la parte mental casi a la par que la física y la táctica en el equipo para enfrentar a Uruguay este sábado en partido del Grupo B.

La derrota contra Paraguay en el debut no hizo estragos en el ánimo de los jugadores bolivianos, que aún tienen tres partidos por delante para intentar una sorpresa en el torneo que se juega en Colombia y otorgará dos plazas del fútbol suramericano a las olimpíadas.

Brasil, Pepe y los goles habituales

El atacante Pepe, autor de un gol de ‘vaselina’ que selló el triunfo de Brasil por 3-1 ante Uruguay el miércoles pasado en la segunda fecha, reveló a la prensa que ya está habituado a marcar este tipo de anotaciones.

“En las categorías base de Gremio he anotado goles de este tipo y también el año pasado en el equipo profesional marqué tres parecidos. Eso viene de los entrenamientos, veo la situación que me proporciona el portero rival y acabo definiendo así”, dijo el delantero, que en su adolescencia jugó futsal.

Colombia espera por Balanta

La selección Colombia Sub’23 se entrenó en el estadio Mora Mora de la ciudad de Pereira de cara al partido del próximo lunes frente a Venezuela, en la cuarta fecha del Grupo A, y lo hizo de nuevo sin Ménder García ni Kevin Balanta, que siguen con trabajo diferenciado por sendas lesiones.

Balanta, precisamente, afirmó que sigue trabajando fuerte en su recuperación para hacer parte del once colombiano. “El hielo ha sido clave para bajar la inflamación, me he sentido muy bien, aunque estos días serán claves”, dijo el jugador, que salió afectado de un tobillo en el duelo contra Ecuador.

Paraguay piensa en los goles

Sin descuidar el trabajo defensivo, la selección de Paraguay sabe que los partidos se ganan con goles y por ello ha enfatizado los entrenamientos en esta labor. “Tenemos que ser aún más eficaces frente al arco del frente y no depender de un jugador para anotar”, dijo a periodistas el seleccionador guaraní Ernesto Marcucci.

Los paraguayos se enfrentarán a Perú este sábado en Armenia.

Perú espera al ‘Tigre’ Gareca

Mientras prepara su encuentro con Paraguay de la tercera jornada del Grupo B, el equipo peruano aguarda la llegada del seleccionador de mayores, el argentino Ricardo ‘el Tigre’ Gareca, quien estará en Colombia en plan de observador y llegará en compañía del preparador físico Néstor Bonillo.

Los peruanos cayeron por 1-0 ante Brasil en la fecha inicial del torneo y tuvieron descanso en la segunda.

Uruguay podría formar con Viñas

Este sábado en su partido contra Bolivia, Uruguay podría formar con el delantero Federico Viñas, quien entró desde el banco en los duelos frente a Paraguay y Brasil, pero tuvo destacadas actuaciones que le harían merecedor de un puesto desde el inicio.

Los uruguayos trabajan especialmente para corregir algunos fallos defensivos, en el control de la pelota y en la definición, que se evidenciaron sobre todo frente a la Canarinha.

