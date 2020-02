Las copas Libertadores y Sudamericana preparan más de 27 horas de fútbol

Diecinueve partidos, 8 cruciales para definir la tercera fase de la Copa Libertadores, y 11 de debutantes en el segundo tramo de la Sudamericana, prometen esta semana más de 27 horas de intenso fútbol entre equipos de los 10 países que componen la Conmebol.

Esto porque un encuentro reglamentario dura una hora y media que, multiplicado por los 19 de ambos torneos previstos entre este martes y el jueves suman 26 horas y 30 minutos, sin contar que en cada partido el árbitro central adiciona en media unos 180 segundos.

Cuentas aparte, la Copa Libertadores conocerá esta semana a los 8 equipos que disputarán la tercera fase, instancia previa a la de grupos en la que convergen 32 clubes.

Si una goleada por 4-0 en la tanda de partidos de ida transmite la sensación de tener encarrilada la clasificación al Independiente Medellín colombiano y al Barcelona ecuatoriano, los damnificados, el Deportivo Táchira venezolano y el Sporting Cristal peruano aún se aferran a la fe y a la posibilidad de rozar la épica en sus canchas.

Los bolivianos del The Strongest también deben llegar un poco aliviados a los pagos del Atlético Tucumán, que deberán sacar lo mejor de su fútbol para remontar la derrota por 2-0 sufrida la semana pasada.

La misma sensación deben tener los jugadores del Deportes Tolima colombiano, que la semana pasada sacaron los tres puntos de la cancha del Macará ecuatoriano (0-1) y el martes jugarán en casa.

También por la mínima, pero en Asunción, el Guaraní se impuso al Corinthians, que el jueves espera cambiar en Sao Paulo su historia adversa.

Los otros tres encuentros terminaron en tablas en la ida, aunque una luz de ventaja llevan a casa los uruguayos del Cerro Largo y los peruanos del Universitario de Deportes por haber marcado un gol en cancha ajena.

La Copa Sudamericana reúne en su primera fase a 44 equipos divididos en dos zonas, la Sur (Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay) y la Norte (Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela).

La semana anterior se registraron 11 partidos y esta semana comenzará la serie para los componentes de las otras 11 series.

Así las cosas, de esta instancia saldrán con vida 22 equipos.

= Copa Libertadores, partidos de vuelta segunda fase:

11.02 Deportivo Táchira (VEN) – I Medellín (COL) Ida: 4-0

11-02 Internacional (BRA) – U de Chile (CHI) Ida: 0-0

11.02 D. Tolima (COL) – Macará (ECU) Ida: 0-1

12.02 Palestino (CHI) – Cerro Largo (URU) Ida: 1-1

12.02 Cerro Porteño (PAR) – Universitario (PER) Ida: 1-1

12.02 Atlético Tucumán (ARG) – The Strongest (BOL) Ida: 2-0

12.02 Corinthians (BRA) – Guaraní (PAR) Ida: 1-0

13.02 Sporting Cristal (PER) – Barcelona (ECU) Ida: 4-0

= Copa Sudamericana, partidos de ida de la primea fase:

11.02 Argentinos Juniors (ARG)- Sport Huancayo (PER)

11.02 Grau (PER) – River Plate (URU)

11.02 Deportivo Cali (COL) – River Plate (PAR)

11.02 Sol de América (PAR) – Goiás (BRA)

12.02 Huachipato (CHI) – Deportivo Pasto (COL)

12.02 Lanús (ARG) – Universidad Católica (ECU)

12.02 Bahía (BRA) – Nacional (PAR)

12.02 Llaneros (VEN) – Liverpool (URU)

13.02 Zamora (VEN) – Plaza Colonia (URU)

13.02 Cusco (PER) – Audax (CHI)

13.02 Independiente (ARG) – Fortaleza (COL).

EFE