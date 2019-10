La Liga de Naciones de Concacaf no es competitiva y no sirve, dice La Volpe

El entrenador del Toluca y exseleccionador de México, el argentino Ricardo La Volpe consideró este jueves que la Liga de Naciones de la Concacaf es un torneo que no tiene nivel competitivo, no le convence y cree que tampoco sirve de algo jugarlo.

Días antes, el actual seleccionador de México, el también argentino Gerardo ‘Tata’ Martino, señaló que este certamen regional de selecciones, en el que el ‘Tri’ se elimina en un grupo con Bermudas y Panamá, es “amateur”, algo que La Volpe comparte.

“No es competitivo y tampoco creo que deje algo, hay equipos ‘amateurs’ y este nuevo formato que es para sacar a los que pasan el hexagonal, no le veo relevancia deportiva”, dijo La Volpe en conferencia de prensa.

“A mí no me convence para nada, es decir, esto no sirve, es mi opinión, es lo que veo y creo. Algún día se tendrá que unir todo el continente americano y hacer una eliminatoria como en Europa”, expuso.

El estratega argentino dijo que no es conveniente que haya dos Confederaciones en el mismo continente, aunque México saque ventaja por su posición geográfica.

“No debería ser que Sudamérica se elimine por su lado para el Mundial y Concacaf por el suyo, aunque a México le resulte benéfico porque sigue siendo el gigante de la zona y podrá asistir a las Copas del Mundo”, apuntó.

Desde Estados Unidos 1994 hasta el más reciente, Rusia 2018, México no ha dejado de asistir a la Copa del Mundo.

EFE