La liga de Chile regresa con la Católica afincada en la punta con comodidad

El fútbol vuelve a Chile después de una semana de parón con motivo de la celebración de las Fiestas Patrias en el país con la Universidad Católica asentada en la cabeza de la tabla con una diferencia de 13 puntos, un liderato que intentará reforzar en la jornada 22 a domicilio ante el Curicó Unido.

Los ‘cruzados’ llevan paso firme hacia la conquista del título, que a falta de nueve fechas parece difícil que no quede en manos del conjunto dirigido por el argentino Gustavo Quinteros.

La Católica alterna empates con victorias desde hace seis jornadas pero no pierde en el torneo local desde mayo, por lo que la visita al Curicó, que marcha undécimo en la clasificación, se antoja a priori asequible para el líder, más teniendo en cuenta que los locales no conocen la victoria desde hace cinco fechas.

El aspirante a alcanzar al puntero es ahora el Audax Italiano, que superó en la última fecha al Colo Colo para adjudicarse la segunda posición.

Precisamente ambos se verán las caras esta jornada para dirimir de nuevo ese puesto, una pelea de la que la Católica puede sacar aún más beneficio en forma de puntos de distancia.

Los dos equipos llegan a la cita con trayectorias opuestas. Los ‘italianos’ suman dos victorias consecutivas, por las dos derrotas en línea del Cacique.

El Palestino también se mantiene al acecho en busca de sacar algún rédito de ese partido, que para el equipo ‘árabe’ podría suponer ascender en la tabla, aunque para ello tiene que hacer su trabajo como visitante ante la Universidad de Chile, instalada al filo del descenso desde el comienzo del campeonato.

La U no avanza en la solución de su crisis deportiva y cada semana pierde una oportunidad para poner tierra de por medio con los puestos de abajo.

Los azules enlazan cuatro empates consecutivos y suman un total de 12 en 21 jornadas disputadas de la liga de Chile.

En el resto de partidos de esta fecha, el Everton recibe al colista Universidad de Concepción, el Coquimbo a un Antofagasta necesitado de puntos y la Unión Española y el Deportes Iquique lucharán por consolidarse en mitad de tabla.

Cobresal ante Huachipato y O’Higgins contra Unión La Calera se medirán esta semana con el objetivo de aferrarse a las cuatro plazas que dan acceso a la Copa Sudamericana.

-Programación de la jornada 22:

.Viernes 27: Everton-Universidad de Concepción.

.Sábado 28: Coquimbo-Antofagasta, Universidad de Chile-Palestino, Curicó Unido-Universidad Católica y Unión Española-Deportes Iquique.

.Domingo 29: Audax Italiano-Colo Colo, Cobresal-Huachipato y O’Higgins-Unión La Calera.

-Clasificación:

.1. Universidad Católica 47 puntos

.2. Audax Italiano 34

.3. Colo Colo 33

.4. Palestino 32

.5. Huachipato 32

.6. O’Higgins 31

.7. Unión La Calera 30

.8. Coquimbo 30

.9. Cobresal 27

10. Unión Española 27

11. Curicó Unido 26

12. Deportes Iquique 23

13. Everton 22

14. Universidad de Chile 21

15. Antofagasta 20

16. U.de Concepción 19

