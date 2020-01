Kranevitter dice que estar con argentinos le ayudará a adaptarse a la Liga MX

El argentino Matías Kranevitter, nuevo jugador de los Rayados de Monterrey, dijo este lunes que estar en una plantilla que tiene fichados a varios de sus compatriotas le ayudará a adaptarse al fútbol mexicano.

“Hoy me recibieron con mate así que es algo importante. Conozco a varios compañeros, hay muchos argentinos en el plantel. Hoy fue un día especial y pude entrenar y conocer a todos, incluido al cuerpo técnico”, comentó durante su presentación.

Rayados, campeón del fútbol mexicano, cuenta con el entrenador argentino Antonio Mohamed y seis jugadores de la misma nacionalidad, entre los que destacan Rogelio Funes Mori, Maximiliano Meza y Nicolás Sánchez.

Kranevitter, quien llega a México procedente del Zenit de la Liga rusa, agregó saber lo que significa Monterrey en el continente americano y llegar al club representa una revancha para retomar su carrera futbolística.

“Es una oportunidad para crecer. En el último momento me tocó estar en el Zenit, donde me han tratado de la mejor manera, pero en lo deportivo no pude hacer lo que quería”, expuso el mediocampista de 26 años.

El exjugador del Sevilla y el Atlético de Madrid se definió como un “típico centrocampista argentino, con esa cualidad característica de luchar y dar lo mejor en la cancha”.

“La Liga mexicana tiene mucha historia y equipos grandes. Ha crecido mucho en el último tiempo, tiene jugadores jóvenes en selección que están sobresaliendo en Europa, es una liga tentadora”, aseveró Kranevitter.

El marfileño Ake Loba, el otro refuerzo de Rayados en el Clausura 2020, dijo que llegó con el objetivo de ser uno de los mejores tres delanteros de la plantilla de Rayados y de la Liga MX.

Loba, que estuvo en la mira del Cruz Azul y de equipos de la MLS antes de ser fichado por Monterrey, dio sus razones para recalar con los Rayados.

“Lo que me motivó a firmar con Monterrey antes de otro equipo es que es el campeón del fútbol mexicano y soy un chico que quiere ganar títulos con sus equipos. Monterrey es el mejor equipo de México”, dijo.

Loba arribó de los Gallos del Querétaro, también del fútbol mexicano.

EFE