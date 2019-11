Juicio a Bale

El regreso del fútbol al Santiago Bernabéu 19 días después del último encuentro liguero de local del Real Madrid, centra las miradas en el galés Gareth Bale, listo para volver a competir si Zinedine Zidane lo estima oportuno, tras brillar con Gales y dejar una imagen polémica con una bandera en la que se mofaban de su club que provoca un juicio público.

“Gales. Golf. Madrid. En ese orden”. La pancarta de la polémica con la que Bale celebró junto a sus compañeros de selección la clasificación para la Eurocopa 2020. El jugador lo definió como “un poco de diversión”. La respuesta del madridismo mostrará como sentó.

De momento Zidane mantiene su defensa pública a su jugador. Es patrimonio del club hasta el día que cierre su etapa en el Real Madrid y sabe que lo necesita enchufado al proyecto para ser más fuerte en la pelea por títulos. Desde el 5 de octubre no juega de blanco. Cayó lesionado con su selección y regresó con ella para dos partidos que eran decisivos.

Ahora Zidane medirá el momento de recuperar a Bale. Si darle la titularidad tienen consecuencias negativas para el grupo y para el propio jugador si se enfrenta a un clima hostil en su contra. Aunque la cercanía del duelo ante el PSG en Liga de Campeones le pone entre la espada y la pared. Es la gran incógnita por resolver.

Para recibir a la Real Sociedad cuenta con las bajas de Nacho Fernández, Marco Asensio, James Rodríguez y la inesperada de Lucas Vázquez, lesionado tras caerse en su pie una pesa y romperse un dedo. No se espera que Zidane reserve jugadores para la gran cita de ‘Champions’ y la principal duda por despejar es la inclusión o no de Luka Modric en un once al que todo apunta regresará el brasileño Rodrygo para extender su gran momento.

La Real Sociedad, goleada en casi todas las ocasiones que ha jugado en el Santiago Bernabéu en las últimas temporadas pero vencedor en su última visita, viaja esta vez confiada en plantar cara a un Real Madrid al alza, con opciones de superarle en la clasificación y terminar en puestos de Liga de Campeones al final de la jornada.

No será una prueba sencilla para un conjunto donostiarra que recuperará para este partido a Martin Odegaard, quien se perdió los dos partidos anteriores por lesión y cuya progresión será examinada con lupa por un Real Madrid que tiene un compromiso de cesión del noruego durante dos años con la Real Sociedad.

Los vascos han difuminado su pésima estadística en el Bernabéu (cuatro victorias en Liga en toda su historia) con dos triunfos muy recientes ante los blancos, ambos en 2019, uno en Madrid y el otro en San Sebastián, e Imanol Alguacil podría igualar a John Toshack como el único técnico txuriurdin que ganó dos veces en el feudo blanco.

Alguacil dispone de un amplio elenco de jugadores para este encuentro, sólo Asier Illarramendi está descartado, y la afición guipuzcoana confía en que Mikel Merino, al que se le salió un hombro en una sesión de esta semana, haya superado el susto y pueda mostrar el gran nivel en una temporada sobresaliente del navarro. Mikel Oyarzabal, por su parte, tendrá una nueva oportunidad para marcar al Real Madrid, ante el que todavía no se ha estrenado.

Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Valverde; Rodrygo, Hazard y Benzema.

Real Sociedad: Remiro; Zaldua, Llorente, Elustondo, Monreal; Merino, Zubeldia, Odegaard; Oyarzabal, Portu y Willian José.

Árbitro: Gil Manzano (Comité Extremeño).

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 21.00.

—————————————————————–

Puestos: R.Madrid (2º. 25 puntos); Real Sociedad (5º. 23 puntos).

La clave: el regreso de Odegaard al Bernabéu como gran referente en un examen en la que puede ser su casa.

El dato: el Real Madrid ha perdido sus dos últimos partidos contra la Real Sociedad, ambos en la pasada Liga (0-2 en el Bernabéu; 3-1 en San Sebastián).

La frase:

Zidane: “Bale es un jugador importante y volverá a ser decisivo”.

Imanol Alguacil: “El Real Madrid está en un momento buenísimo. Es un partido difícil”.

El entorno: la afición del Santiago Bernabéu mostrará su estado con Bale, de enfado o apoyo.

EFE