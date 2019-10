Iniesta: “El Barcelona está mejor que el año pasado por las incorporaciones”

Andres Iniesta, exjugador del Barcelona y ahora centrocampista del Vissel Kobe japonés, afirmó hoy que el equipo catalán está “mejor” este año por las incorporaciones que realizó.

“Yo lo veo bien, no sé si soy objetivo porque yo al Barcelona después de tanto tiempo, de conocer cómo se quieren hacer las cosas y cómo se quiere jugar para llegar a los objetivos, al equipo lo sigo viendo diferente al resto, independientemente de que los resultados”, dijo Iniesta por teléfono al canal argentino TyC Sports.

“Lo veo bien, mejor que el año pasado por las incorporaciones que ha tenido y seguramente volverá a dar pelea por todo, como normalmente hace”, añadió.

También aseguró que Japón “no es un sitio para retirarse” porque la “exigencia sigue siendo bastante alta” y que eso lo tiene “encantando”.

El centrocampista de 35 años indicó que sigue disfrutando del fútbol, pero que le “ronda por la cabeza” la posibilidad de ser entrenador.

“Hace tiempo ni lo pensaba. Es cierto que en un tiempo no muy lejano todo eso puede tomar mucha más fuerza”, reveló.

“Sin embargo, me gustaría que me durase muchísimo tiempo la ilusión de seguir jugando al fútbol. No hay mayor ilusión que salir a un campo y entrenar cada día con ganas y alegría. Ojala se alargue en el tiempo. El tiempo corre en mi contra, pero ojalá sea así. Vamos a ver hasta donde llega”, afirmó.

Iniesta también dijo que “sería un placer” estar en la despedida de Juan Román Riquelme, que se realizará el 12 de diciembre en la Bombonera, pero no confirmó su presencia porque lo ve “complicado” por el “calendario” de la Liga japonesa.

EFE