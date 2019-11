Higuaín: “El Atlético se ganó el respeto de todo el mundo”

El argentino Gonzalo Higuaín, delantero del Juventus Turín, aseguró este lunes que el Atlético Madrid, su rival este martes en la Liga de Campeones, se ganó “el respeto de todo el mundo” y reconoció que no tiene dudas de que el duelo será “complicadísimo”.

“El Atlético es un equipo al que hay que respetar. Se ganó el respeto de todo el mundo y mañana (por el martes) va a ser un partido complicadísimo, más allá de si el Atlético tiene o no tiene regularidad”, dijo Higuaín en la rueda de prensa de la víspera del partido del Juventus Stadium.

“Ellos van a tratar de venir a ganar para acercar la clasificación y, para nosotros, ser primeros de grupo sería muy importante”, prosiguió el “Pipita”.

El Juventus encara el duelo como primer clasificado, con diez puntos, tres más que un Atlético que está obligado a ganar en Turín si quiere tener opciones de clasificarse para octavos como líder.

Tras estar en la lista de las posibles salidas del cuadro turinés este verano, Higuaín consiguió quedarse en Turín y está siendo protagonista de unas prestaciones de alto nivel en las últimas semanas, culminadas con el fundamental doblete anotado el domingo en el triunfo 3-1 contra el Atalanta.

“Honestamente me siento feliz no solo por la decisión de quedarme, sino por cómo me trataron cuando llegué. Estoy muy feliz por estar aquí, viví años muy bonitos. Creo que de momento está yendo bien, pero no me conformo con esto, la temporada es larga y hay mucho por demostrar”, dijo, al analizar su estado físico y mental.

También se alegró por compartir la delantera con campeones como su compatriota Paulo Dybala y el portugués Cristiano Ronaldo.

“Cuando hay muchos grandes jugadores en una plantilla es normal que haya rotaciones. Tanto Paulo como yo cada vez que nos tocó jugar hemos intentando hacerlo lo mejor posible. Cristiano y Dybala son jugadores distintos, pero a uno le gusta jugar con grandes jugadores y ellos dos lo son”, afirmó.

“No encuentro situaciones diferentes cuando juego con uno u otro. Pruebo adaptarme a la calidad de ellos y trato de sacar el mayor provecho posible”, agregó.

Negó además que con sus prestaciones esté “quitando el trono” a Cristiano, quien de momento solo marcó seis goles en lo que va de la temporada.

“Aquí nadie viene a quitar el trono a nadie. Cristiano es un jugador ganador, que contagia. Yo siempre trato de ayudar al equipo a ganar, ya sea con goles o con trabajo. Todos somos fundamentales”, opinó.

El “Pipita” ya conoció a Cristiano en su etapa en el Real Madrid, pero destacó que en Turín tuvo la oportunidad de conocer “aún mejor” al portugués: “Estoy contento de volver a verle. A uno le gusta jugar con jugadores de esta clase”.

A nivel personal, el argentino consideró que ya no está obsesionado con marcar goles y que privilegia el bien del equipo.

“Puede ser que haya mejorado cuando paré de obsesionarme con el gol. La obsesión por marcar te quita otras cosas. No me preocupo por si marca, sino por si tengo oportunidades. Lo importante es que cuando no marca uno, que marque el otro”, subrayó.

