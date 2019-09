Hazard y el Real Madrid obligados a mejorar en ‘Champions’

El Real Madrid recibe al Brujas en un duelo que regresa 43 años después a la Copa de Europa, con la obligación de mejorar y sumar puntos tras el inicio con descalabro en París ante el PSG, la misma necesidad de brillo para su nuevo referente, el belga Eden Hazard.

Nunca ha marcado un tanto el Real Madrid al Brujas en la competición de mayor prestigio del mundo a nivel de clubes. El doble enfrentamiento que protagonizaron en 1976, dejó un empate sin goles en el estadio Santiago Bernabéu y un 2-0 en Bélgica. El duelo resucita en la Liga de Campeones con los focos precisamente puestos en un belga que es la gran estrella de su país.

El nuevo referente del Real Madrid, el que debe ejercer un liderazgo que aún no ha asumido tras un inicio marcado por una lesión muscular. Hazard salió mal parado del derbi del Wanda Metropolitano y ya siente la presión que recae sobre un fichaje estrella. Sin tiempo para entrenar con partidos cada tres días, los encuentros le deben servir para mejorar un físico que le condiciona ante rivales grandes. Demostró que no está para duelos de altos vuelos y el Brujas se presenta como una buena oportunidad para comenzar a brillar.

El inicio de Liga de Campeones no ayudó a recuperar la perdida de imagen con la que se despidió la pasada edición. El fin de su ciclo glorioso dejó dos derrotas sonrojantes en sus últimos encuentros en el Bernabéu. Un 0-3 contra el CSKA para cerrar la fase de grupos y el fatídico 1-4 en la vuelta de los octavos de final que provocó la eliminación ante el Ajax. Recuperar el poder de local en Europa es claro objetivo para Zinedine Zidane.

El técnico francés ya tiene disponible a Marcelo para solventar sus problemas en el lateral izquierdo, recupera en competición europea a Sergio Ramos, una vez cumplida su sanción, y también puede contar con Isco Alarcón, superada su lesión muscular. En los últimos minutos del derbi regresó Luka Modric que apunta a titular si llega un descanso en el centro del campo entre Casemiro y Toni Kroos que han tenido todo el desgaste en la plaga de bajas que afectó a la medular.

El tridente nuevo del Real Madrid busca un encuentro en el que comenzar a brillar juntos. De momento Bale, Benzema y Hazard se van conociendo sobre el campo y su conexión está por explotar. La goleada de París (3-0), desató la imagen más seria del equipo de Zidane que no solo no ha encajado tantos en sus tres últimos partidos, con salidas complicadas al Sánchez Pizjuán y el Metropolitano, si no que además sólo ha permitido un remate a puerta en 270 minutos. Ahora debe reencontrar el balance ofensivo perdido en el derbi y afinar de nuevo puntería ante su afición.

El Brujas, único equipo belga que ha alcanzado una final de la máxima competición continental, en 1978 con victoria del Liverpool, llega a Madrid imbatido en los cinco últimos encuentros y como líder del campeonato nacional, tras haber endosado este fin de semana un 5-0 al Mechelen, con doblete del senegalés Mbaye Diagne, y acumular 21 goles a favor y 3 en contra en ocho partidos.

Con la etiqueta de “cenicienta” del grupo, tras eliminar al Dinamo de Kiev en la previa, los belgas cosecharon un empate sin goles en casa frente al Galatasaray en la primera jornada de Liga de Campeones, en un encuentro en el que el Brujas dominó pero en el césped pero no tuvo puntería.

Aunque se espera que el París Saint-Germain (PSG) y el Real Madrid se disputen los dos primeros puestos del grupo de Liga de Campeones y el Brujas pugne con el Galatasaray por el acceso a la Liga Europa, los jugadores del técnico Philippe Clement presumen de desplegar un juego ágil y ofensivo. Quieren dar la sorpresa y tienen ganas de enseñar los colmillos en el Santiago Bernabéu.

“Debemos de tener un plan de juego y ver dónde están sus fuerzas y sus debilidades. Y ver dónde están nuestras posibilidades, sobre todo vista la velocidad que tenemos en ataque”, declaró este fin de semana el guardameta belga Simon Mignolet, exjugador del Liverpool.

El regreso al once de Federico Ricca, con pasado en España tras jugar en el Málaga, se presenta como una de las posibles novedades del once. No juega desde la primera jornada por un golpe y ya el sábado estuvo en el banquillo. Una lesión en el bíceps femoral provoca la única baja por lesión de Éder Balanta, mientras que en el Real Madrid se lo perderán Ferland Mendy y Marco Asensio.

. Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo o Nacho; Casemiro o Kroos, Modric, James; Bale, Hazard, Benzema.

Brujas: Mignolet; Mata, Mitrovic, Deli, Ricca; Vormer, Rits, Vanaken; Dennis, Okereke, Diatta.

Árbitro: Georgi Kabakov (BUL)

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 18.55 (16.55 GMT).

EFE