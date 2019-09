Hazard: “Me falta un gol o una asistencia para empezar a remontar”

Eden Hazard, centrocampista belga del Real Madrid, defendió que se encuentra al cien por ciento físicamente una vez recuperado de la lesión que marcó su inicio de temporada, admitió que sabe que “la gente espera” mucho de él y que le falta “un gol o una asistencia para empezar a remontar”.

“Me siento bien, es cierto que la gente espera mucho de mí y yo también. Personalmente lo puedo hacer mejor. Siempre va a haber crítica, es normal, yo también soy crítico conmigo mismo pero trabajo todos los días para mejorar y vamos a hacer grandes cosas este año”, defendió en rueda de prensa.

“Sinceramente, ahora mismo me siento al cien por ciento, ya no estoy lesionado y ahora solo falta que marque goles y sea decisivo. Es lo que esperan todos de mí y cuando empiece a hacerlo en varios partidos va a ser más sencillo todo. Simplemente me falta un gol o una asistencia para empezar a remontar”, añadió.

Como defendió el día de su presentación masiva en el estadio Santiago Bernabéu, Hazard no se siente un “galáctico” y debe demostrar mucho para conseguirlo. Además mostró la responsabilidad que siente por portar un dorsal repleto de historia en el Real Madrid como el 7.

“Como dije en mi presentación, no me siento un galáctico todavía, tengo que ser yo el que demuestre que puedo serlo. Todos dan el máximo por este club y tengo que hacer lo mismo. Conozco muy bien el pasado del número 7 en este club y soy el primero que tengo que demostrar que puedo ser el mejor del mundo. No dudo de mis capacidades ni de mi técnica, una vez tenga toda la confianza todo irá mejor”, manifestó.

Se mostró el belga comprensivo con la crítica y con las altas expectativas que se tienen en su rendimiento. “Las críticas son normales, no me afectan ni me fijo en ellas nunca. Yo sé cuando trabajo bien y doy el máximo, he tenido una lesión y todos esperan que marque tres goles por partido pero hay que esperar un poco, tener paciencia, y como toda mi carrera daré lo máximo y los goles van a llegar”.

“Sé que la gente espera mucho de mí. Han visto todo lo que hice en mi pasado y tengo que demostrar mi nivel, mejorarlo incluso para que los aficionados estén orgullosos de mi”, añadió.

Y se escudó en la lesión que sufrió en mal momento, que impidió que completase una buena pretemporada, como principal factor de su bajo rendimiento. “Llegué con retraso por estar lesionado, pero espero llegar al cien por cien en los próximos partidos”.

Hazard admite que siente toda la “confianza” de Zinedine Zidane, con el que charla habitualmente. “Me dijo que lo intente más, que haga lo que sé hacer y soy el que tengo que dar el cien por cien en el terreno de juego. Ya estoy recuperado, tengo que ser yo el que de un paso adelante y marque la diferencia. Una vez que empiece a hacerlo, en fútbol todo es confianza”.

Además, mostró su admiración hacia su técnico, que fue su ídolo como jugador. “Todos aprendemos cuando tu entrenador es Zinedine Zidane. Simplemente cuando habla ya aprendes mucho. Hablo con él en francés y me ayuda a hablar más. Me ayuda mucho”.

La posición en la que está jugando Hazard en el Real Madrid, en banda izquierda, no piensa que le esté afectando porque tiene libertad de movimientos en ataque.

“Con Bélgica y en el Chelsea siempre he jugado en los extremos, izquierdo o derecho. Con Karim o Bale podemos jugar en cualquier posición de arriba porque el entrenador nos da mucha libertad. También tenemos que defender pero con el balón somos bastantes libres y cambiar durante el partido para hacerlo lo mejor posible”, analizó.

No eligió entre ganar LaLiga Santander o Liga de Campeones. En castellano aseguró que le hacen “mucha ilusión las dos”. Y mostró el sentimiento de responsabilidad que tiene un jugador del Real Madrid. “Cuando juegas en este club hay que intentar ganar todo, conocemos su historia con la Copa de Europa pero cuando comenzamos una competición, lo único que queremos es ganarla”.

EFE