Grimaldo: “Mi objetivo es ir a la Selección”

El lateral del Benfica Alejandro Grimaldo es el rey de la regularidad en Europa, titular en todos los partidos de Liga desde noviembre de 2017, y en una entrevista con la Agencia EFE insistió en que está “muy contento” en Lisboa y que su objetivo es debutar con la Selección de España y acudir a la Eurocopa 2020.

En febrero de 2013, con 17 años se rompió el cruzado, por lo que su secreto pasa por un intenso trabajo extra diario de prevención, con una dieta muy cuidada, aunque, eso sí, cuando acude al pueblo de su familia, La Pobla de Vallbona, siempre come una paella.

Eternamente agradecido a su mentor en el Barcelona B, Eusebio Sacristán, a sus 24 años reconoce que no sabe si “va a estar toda la vida” en el Benfica, ya que a él siempre le han gustado la Liga española y la Premier, aunque, en breve, se anunciará su renovación con los encarnados.

De manera especial, está pendiente de su amigo Marco Asensio, “que pronto reaparecerá para hacer un buen final de temporada”, y de Iker Casillas, rival en el Oporto, ya que su vuelta a los terrenos de juego será “importante para el fútbol”.

Pregunta: ¿Qué haría para ir a la Selección?

Respuesta: Es complicado, hay muchos jugadores que quieren ir. Creo que tengo que seguir con esta regularidad, trabajando, sumando muchos partidos a este nivel y creo que al final puede llegar la oportunidad. Puede haber más convocatorias antes de la Eurocopa y mi objetivo ir a la Selección, es un objetivo que voy a trabajar cada partido.

P: De los jugadores europeos con más partidos seguidos de titular. Siempre en el once inicial desde noviembre de 2017, ¿el secreto?

R: Mucho trabajo, descanso, alimentación y prevención de lesiones. Es un ritmo muy alto (un partido cada tres días) y recuperar es muy importante. Me levanto a las 8 de la mañana, desayuno bien (agua con limón en ayunas y luego proteínas) y me voy al gimnasio a hacer prevención una hora (sufrió rotura del ligamento cruzado con el Barça B a los 17 años). Hago cinco comidas al día y no me salto, salvo cuando al pueblo de mi familia, La Pobla de Vallbona, que siempre comemos paella valenciana.

P: Allí empezó a jugar al fútbol.

R: Con 5 años ya empecé a jugar en el Valencia. Bueno, jugué dos amistosos con el Paterna, porque allí jugaba uno de mis dos hermanos y allí me fichó el Valencia.

P: Un jugador del Barcelona seducido por el Benfica

R: Estaba muy bien en el Barcelona (temporada 2015-2016, capitán del Barça B), pasé unos años increíbles allí (desde 2008 a enero de 2016). Pensaba que llevaba muchos años en el filial y no querían que subiese al primer equipo y yo busqué una alternativa. Y el Benfica llama la atención a cualquier jugador de elite, tuve la oportunidad de venir aquí y muy contento.

P: ¿Con quién aprendió a ser más jugador, con Óscar García Junyent -juveniles- o con Eusebio Sacristán en el Barcelona B?

R: (se ríe) Mejoré con los dos, me hablas de dos entrenadores que son muy buenos. En la etapa de Óscar estuve sólo un año y subía mucho a entrenar con el filial. Con Eusebio estuve más años y pude aprender muchísimas cosas de él. Estoy agradecido para siempre.

P: Tiene un idilio con el Benfica

R: Yo estoy muy contento aquí, no te voy a decir que voy a estar toda la vida aquí, porque eso nunca se sabe. A mí siempre me ha gustado la Liga española, la Premier, podría ir algún día allí pero, de momento, estoy aquí, me han tratado muy bien aquí y estoy muy contento.

P: ¿Quién es Bruno Lage?

R: Es un entrenador que vino (al Benfica) en un momento difícil (enero de 2019) del Benfica y que supo levantarlo y hacerlo jugar de una manera que no estábamos jugando porque entonces el equipo no estaba bien. Tiene unos conceptos muy importantes para el fútbol y a todos los jugadores les ha venido muy bien ese concepto. Le gusta tener la pelota y presión rápida tras la pérdida.

P: Raúl de Tomás, el fichaje más caro del Benfica.

R: Coincidí con él en alguna categoría (selección española). Hay que tener paciencia (aún no ha marcado en Liga), porque al final todo el mundo necesita un período de adaptación. Ha demostrado donde ha estado que es muy buen jugador y tarde o temprano nos va a ayudar y nos va a dar muchas cosas.

P: ¿Ha estado pendiente de la evolución de su amigo Marco Asensio y de Iker Casillas?

R: Hablé con Marco Asensio antes de la operación y estaba bastante tocado y hace poco volví a hablar con él y está muy bien, animado y pronto reaparecerá para hacer un buen final de temporada. También estoy pendiente de Casillas, parece que puede volver a estar en los terrenos de juego y eso es importante para el fútbol.

