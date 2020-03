Gremio e Internacional definen el liderato en el primer Gre-Nal en la Libertadores

Gremio e Internacional, los tradicionales rivales de patio de la ciudad brasileña de Porto Alegre, definirán el jueves el liderato del Grupo E de la Copa Libertadores en el primer derbi “Gre-Nal” que disputarán en la historia de la competición continental.

Y en el histórico clásico dirimirán el primer lugar del Grupo E de la Libertadores, que ambos comparten actualmente con 3 puntos, aunque el Inter tiene mejor diferencia de goles, ya que sus rivales de llave, el América de Cali colombiano y el Universidad Católica chileno, comparten el último lugar sin puntos.

Este derbi, uno de los más tradicionales del país y del que se cuentan 424 ediciones en partidos por la Liga, la Copa do Brasil, la Copa Sudamericana y el Campeonato Gaúcho, se disputa por primera vez en la Libertadores pese a que ambos conjuntos son asiduos competidores del torneo y suman juntos cinco títulos (tres del Gremio y dos del Inter).

El Gremio lleva ventaja ya que oficiará como local en el estadio Arena do Gremio y a que acumula tres victorias y tres empates en los últimos seis derbis.

El Inter no vence a su tradicional rival desde septiembre de 2018 y sus resultados son aún peores en la Arena do Gremio, estadio en el que no ha obtenido una victoria en seis años, desde marzo de 2014.

Mientras que el Internacional lidera el Grupo E gracias al 3-0 con que venció en casa al Universidad Católica en la primera jornada (dos del peruano Paolo Guerrero y uno de Marcos Guilherme), el Gremio tiene el mérito de haber sumado sus tres puntos por la victoria por 0-2 que obtuvo en su visita al América (Matheus Henrique y Victor Ferraz).

El Gremio llega al clásico con la buena noticia del posible regreso del zaguero argentino Walter Kannemann, que se recupera de una cirugía en el pie izquierdo y puede comenzar como titular.

Pese a que el argentino volvió a los entrenamientos la semana pasada, el técnico del conjunto tricolor, Renato Gaúcho, aún no ha confirmado si recuperará su lugar en la titular en el lugar de David Braz y al lado de Pedro Geromel.

Otra duda es si el Gremio volverá a alinear los tres volantes con los que viene jugando o el entrenador optará por iniciar el partido con el centrocampista Jean Pyerre, que ya está disponible tras recuperarse de una lesión.

El Inter también podrá contar con todos sus titulares ya que el lateral izquierdo Moisés se recuperó de una lesión en la rodilla izquierda pero el técnico del conjunto colorado, el argentino Eduardo Coudet, tampoco lo confirma para el partido del jueves.

El entrenador tampoco ha dado pistas sobre si mantendrá a Andrés d’Alessandro en el ataque al lado de Guerrero o si le dará oportunidad a Thiago Galhardo, que ha ganado puntos en los últimos partidos, ni si dejará en la lateral izquierda al criticado Rodinei o lo sustituirá finalmente por Saraiva.

Pese a tener que jugar en el fortín del Gremio y a los reveses en los últimos clásicos, los jugadores del Inter consideran que pueden revertir la situación e imponerse en un derbi especial.

“Cada clásico es diferente. En este los enfrentaremos con todas las ganas y conscientes de la importancia por ser el primero en la historia de la Libertadores. Es un partido especial”, afirmó el volante argentino Damián Musto.

– Posibles alineaciones:

Gremio: Vanderlei; Víctor Ferraz, Pedro Geromel, Walter Kannemann (David Braz), Caio Henrique; Lucas Silva, Matheus Henrique, Maicon; Alisson, Everton e Diego Souza.

Entrenador: Renato Gaúcho.

Internacional: Marcelo Lomba; Saravia (Rodinei), Bruno Fuchs, Víctor Cuesta, Uendel (Moisés); Damián Musto, Marcos Guilherme, Edenilson, Boschilia; Thiago Galhardo (Andrés d’Alessandro) y Paolo Guerrero.

Entrenador: Eduardo Coudet.

Árbitro: el argentino Fernando Rapallini auxiliado en las bandas por sus compatriotas Pablo Belatti y Gabriel Chade.

Estadio: Arena do Gremio de la ciudad de Porto Alegre.

Hora: 21.30 local (0.30 GMT del viernes). EFE