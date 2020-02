Gabriel Jesús, futbolista brasileño del Manchester City, afirmó este miércoles, después de la victoria de su equipo por 1-2 ante el Real Madrid, que no hizo falta a Sergio Ramos en el primer gol del conjunto inglés.

“El fútbol es contacto. Yo no le empujé, apenas le puse la mano y por eso no lo anuló. Apenas le puse la manos. La verdad es que no fue falta”, dijo en declaraciones a Movistar Liga de Campeones.

EFE