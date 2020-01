Ferreira no estará en Colombia con Paraguay ante la negativa del Morelia

El delantero Sebastián Ferreira no estará finalmente con la Sub 23 de Paraguay en el Preolímpico de Colombia al no contar con el permiso de su club, el mexicano Monarcas Morelia, por lo que será reemplazado por Sergio Bareiro, del paraguayo General Díaz.

La Asociación Paraguaya de Fútbol anunció este viernes ese cambio en un comunicado en el que agradeció la predisposición de Ferreira para estar en Colombia y expresó su deseo de que “muy pronto vuelva a vestir la camiseta albirroja”.

Ya por mañana, el técnico de la Sub 23 paraguaya, Ernesto Marcucci, admitió que Morelia se negaba a ceder a Ferreira por una cuestión de calendario

Marcucci compareció ante la prensa en el complejo deportivo de Ypané, en las afueras de Asunción, tras el primer entrenamiento del año antes del torneo, donde tendrá como primer rival a Uruguay.

Antes, el siete de enero, Paraguay tiene un amistoso de preparación contra Argentina, en el Estadio Ciudad de Vicente López, del Club Atlético Platense, en la ciudad de Florida.

El Preolímpico comienza el 18 de enero y es clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Paraguay debutará el 19 de enero ante Uruguay, el 22 se medirá con Bolivia, el 25 se cruzará con Perú y el 31 frente a Brasil, que en Tokio defenderá el oro conquistado en casa en 2016.

Éste será el cuarto intento de la selección sub’23 de Paraguay para volver a estar en unas olimpiadas de fútbol tras competir en las de Atenas 2004, en las que se alzó con la medalla de plata luego de perder en la final por 1-0 ante Argentina.

EFE