Felipe: “Un pequeño error puede ser fatal”

El brasileño Felipe Monteiro, defensa del Atlético de Madrid, enfocó este jueves a “no conceder goles” como un aspecto clave del derbi de este sábado contra el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, del que señaló que “un pequeño error puede ser fatal”, aparte de remarcar que su equipo tiene que “aprovechar cada segundo” y sus “oportunidades”.

“Creo que, ante todo, no debemos conceder goles, porque así estaremos más cerca de la victoria. Y marcar goles y aprovechar las ocasiones que tengamos, porque no es fácil. Sabemos que cada partido tiene sus diferencias. Y un pequeño error puede ser fatal. Hay que aprovechar cada segundo y las oportunidades, porque en un partido como este no se pueden cometer errores”, valoró a los medios del club rojiblanco.

“Desde que he llegado aquí, pienso que el Atlético es una familia, no sólo dentro del club, sino también con su afición. Si estamos todos juntos, vamos por el buen camino”, añadió el central, que será titular en el derbi de este sábado en el estadio Santiago Bernabeu.

