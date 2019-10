Estudio y fútbol, el paraguayo-boliviano Cabrera demuestra que sí se puede

Futbolista, administrador de empresas, ingeniero comercial, diplomado en gerencia deportiva y a punto de terminar sus estudios para ser director técnico, el paraguayo Nelson Cabrera, naturalizado boliviano, es la prueba de que no hay imposibles cuando se tiene voluntad.

Cabrera, de 36 años, que milita en el Always Ready de El Alto, tiene muy claro que ser futbolista “no es para siempre” y que las oportunidades llegan cuando uno menos espera.

Por eso decidió seguir, paralelamente al fútbol, otra de sus pasiones, los números y los cálculos, según explicó en una entrevista con Efe.

“Fue un poco complicado congeniar todo, pero creo que en el esfuerzo y la dedicación radica el éxito de las personas y eso fue lo que me inculcaron mis padres y creo que les hice caso”, señaló.

A los 19 años comenzó la carrera de Administración de Empresas en una universidad de Paraguay y, en medio de sus estudios, debutó en la primera división con el Olimpia de Asunción, a la vez que continuó estudiando dos años más para salir ingeniero comercial.

Cabrera obtuvo su segundo título académico a los 25 años, cuando militaba en el Cerro Porteño de la capital paraguaya.

Apodado el “Rompehuesos”, recordó que le tocó jugar una Copa Libertadores con el Cerro Porteño en medio de sus exámenes, por lo que debía estudiar entre los viajes y llegar a los días de sus pruebas en la universidad, además de dejar todo en la cancha.

“Fue un momento muy complicado, pero me motivó para seguir luchando, para seguir peleando y antes de darme cuenta ya estaba terminando la carrera y pude cumplir un deseo que tenían mis padres y eso para mí es muy importante”, recordó Cabrera.

Tras culminar sus dos primeras carreras universitarias, se fue al Colo Colo chileno y luego militó en el rumano CFR Cluj, en el Chongqing de China y en 2013 pisó suelo boliviano por primera vez para jugar en el Bolívar de La Paz.

El zaguero también ganó varios títulos con el fútbol, incluidos tres campeonatos nacionales con el Cerro Porteño, uno con el Colo Colo, tres con el equipo rumano y cuatro con el Bolívar.

En 2017, el defensor volvió a Paraguay para militar en el Sportivo Luqueño y decidió realizar a sus 35 años un diplomado en Gerencia Deportiva en el Instituto Internacional de Gestión Deportiva de ese país.

Actualmente realiza un curso de inglés, porque considera ese idioma como “una herramienta muy importante”, y este año finaliza sus estudios de dirección técnica en Paraguay.

“La idea es seguir creciendo, la idea es seguir aprendiendo, uno tiene que ser consciente que le falta mucho y que tiene que estar preparado si quiere cosas grandes”, manifestó.

Cabrera tiene en mente realizar otra especialización en análisis deportivo y unir todo su conocimiento recabado en las canchas y en las aulas para realizar sus propios proyectos.

“Intento ir avanzando en lo que me gusta, para que el día de mañana no me agarre desprevenido y pueda estar a la altura de las circunstancias que se presenta”, señaló.

El defensor, naturalizado boliviano en 2016, tiene un gran cariño por el Bolívar y le gustaría aplicar todos sus conocimientos en ese club, pero no descarta volver a su país natal.

“Me veo en algún momento ligado de alguna manera al Bolívar, por la relación que hubo de tantos años, por el cariño constante de la gente, pero vamos a ver qué pasa con el tiempo”, expresó.

Cabrera llegó a jugar para la selección boliviana en 2016, pero su paso por la Verde quedó marcado por una sanción de la FIFA por su “indebida alineación” en partidos contra Perú y Chile en las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Rusia 2018.

Como consecuencia, las selecciones peruana y chilena, que hicieron la denuncia contra Bolivia, recibieron tres puntos cada una y la Federación Boliviana de Fútbol debió pagar una multa.

Para Cabrera, este momento no le ha marcado negativamente y quedó solo como una experiencia de vida.

“Nunca me voy a arrepentir de la decisión que tomé de naturalizarme para poder jugar y aportar a la selección boliviana, para mí fue un honor que hayan pensando en mí para aportar al país”, finalizó el zaguero.

