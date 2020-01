El fútbol argentino tiene una cuenta pendiente con el videoanálisis, dice experto

Mariano Costas, videoanalista de Huracán y fundador de la Academia Argentina de Videoanálisis Deportivo, aseguró en una entrevista con Efe que el videoanálisis “no está desarrollado como podría llegar a estar” en el país sudamericano y halagó el trabajo del Barcelona.

Costas fue videoanalista de Independiente y San Lorenzo y es el director del “primer centro de capacitación de videoanálisis deportivo de Latinoamérica”.

P: ¿Cuándo comenzó su carrera como videoanalista y cuándo fundó la Academia?

R: Me dedico al videoanálisis desde 2008 y empecé con la Academia en 2017 luego de que varias personas me consultaran. Con el paso de los años fui desarrollando un método de trabajo y mucha gente me empezó a preguntar y me pareció muy bueno el tema de expandir los conocimientos.

Hay muchas plataformas internacionales que te permiten desarrollarte pero con inversiones grandes. Mi idea fue que todos puedan hacer el trabajo de videoanálisis para sus equipos. Básicamente lo que desarrollé fue un método de trabajo donde con herramientas simples y gratuitas podemos obtener un resultado similar al que se obtiene con softwares caros.

P: ¿Qué tan importante considera la tarea del videoanalista?

R: El videoanálisis es muy importante. Hoy se incrementó mucho la figura del videoanalista dentro del equipo y cada vez asume un rol más importante en lo que es el trabajo. Al principio algunos técnicos lo subestimaron, pero todos hoy miran a los rivales y estudian más el juego.

El fútbol se volvió tan preciso y tan exigente que las ventajas muchas veces son mínimas. Los partidos se ganan por detalles. Es importante estar a la altura de las circunstancias para que los detalles no se les escapen a los jugadores.

P: ¿Qué tan desarrollado está el videoanálisis en Argentina?

R: Todos los equipos de la Primera División tienen videoanalista. Lo que tenemos son faltas en las divisiones inferiores. Pero no, no está desarrollado como podría llegar a estar porque hay muchos clubes que no lo realizan (en las inferiores) por falta de conocimiento y no por falta de herramientas o de inversiones.

P: ¿Qué equipos son ejemplo en el uso del videoanálisis?

R: El Barcelona trabaja muy bien, tiene un equipo en lo que es Primera División de seis videoanalistas que se reparten todos los rivales, los siguen todo el torneo. Al equipo con el que juegan en la última fecha lo van siguiendo desde la primera. Sin embargo hoy por hoy se emparejó mucho.

Además de eso, LaLiga provee a los clubes herramientas adicionales a las que tienen ellos. LaLiga provee a todos los clubes de herramientas de análisis.

La Superliga Argentina tiene una división que se llama Superliga Innova que abastece a los cuerpos técnicos y a los videoanalistas, pero por ahora son reportes estadísticos y los partidos completos.

P: ¿Qué hace el Barcelona diferente a otros equipos para ser un ejemplo?

R: En cuanto a la metodología del trabajo hay muchos clubes que trabajan muy bien. El Manchester City trabaja bien también, tienen una estructura grande, tienen inversiones grandes hechas. No es que funciona en otro nivel, porque muchos de los otros clubes han copiado cosas, ellos son escuela.

P: ¿Qué herramientas utiliza un videoanalista?

R: Hay que diferenciar entre los softwares de videoanálisis y las plataformas. Las plataformas son online (en línea) y son las que contienen todo el material. Los softwares son los que nosotros tenemos en nuestras computadores que nos permiten hasta hacer segmentaciones hasta en vivo. Durante los partidos nosotros podemos ir cortando de manera rápida y dividiendo las fases del juego.

P: ¿Cuáles son esos softwares?

R: Yo estoy trabajando con Angles, que es una empresa que está desarrollada por un muchacho argentino que se llama Santiago Cuenya, un ingeniero. Hoy por hoy es una de las mejores en Argentina.

Tenemos la empresa SportsCode, que es la pionera y provee a los clubes más importantes del mundo. Es la herramienta de élite y la herramienta cara, la herramienta buena.

Después hay otros que si bien no son baratos pueden llegar a todos los mercados como pueden ser Nacsports, ERIC Sports o LongoMatch.

P: ¿Cómo reacciona el futbolista cuando se le muestran videos?

R: El futbolista siempre se muestra muy abierto a lo que uno le muestra. Hay que hacerlo con cautela, no hay que decirle al jugador cosas que no quiere escuchar, siempre la idea es corregir la jugada o que el jugador se vea para mejorar el gesto técnico o la toma de decisiones. Se acercan si tuvieron alguna acción destacada, para bien o para mal.

P: ¿Quiénes se anotan en la Academia?

R: Hemos tenido de todo, no solo del fútbol sino también de otros deportes porque la metodología de trabajo que nosotros explicamos es aplicable también a otros deportes. Realmente hemos tenido entrenadores, exfutbolistas y gente que se quiere insertar en el mercado del fútbol y no sabe desde que lado entrar.

EFE