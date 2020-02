El español Ramírez avisa a Jorge Jesus: “si no lo quiere, que me lo den”

La influencia del delantero Victor Vinícius Coelho dos Santos, ‘Vitinho’, en un Flamengo en el que no es habitual en la formación titular ha motivado al entrenador español Miguel Ángel Ramírez a avisarle a su colega portugués Jorge Jesus y a los directivos del club brasileño: “si no lo quiere, que me lo den”.

Ramírez, el entrenador que condujo en 2019 al Independiente del Valle ecuatoriano a la conquista de la Copa Sudamericana, afirmó que Vitinho, de 26 años, “es un jugador de clase mundial” y una valiosa alternativa en un equipo lleno de figuras.

El empate agónico 2-2 que sacó el Flamengo de Quito en el partido de ida de la Recopa Sudamericana dejó un mal sabor de boca para el entrenador del Independiente, aunque advirtió que un triunfo de su equipo también le hubiera generado muchas preocupaciones para la vuelta, este miércoles en Río de Janeiro.

“No hubiera estado tranquilo tampoco con un resultado de victoria precisamente por el nivel que tiene el Flamengo. Sabemos que aunque hubiéramos ido con resultado positivo a Brasil, hubiera sido difícil igualmente”, comentó.

Matizó que, al no tener los goles marcados a domicilio un valor agregado, el 2-2 de la ida no supone una desventaja grande para sus pupilos.

“Al no haber gol de visita, los dos estamos obligados a ganar”, manifestó.

“Entonces, por ahí ellos también tienen que arriesgar, tienen que buscar la victoria, y eso nos puede favorecer para hacerles daño porque también tenemos jugadores rápidos arriba y como tienen que ir a ganar, van a asumir riesgo, pues nosotros podemos aprovechar también eso”, puntualizó Ramírez.

EFE