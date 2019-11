El defensa Jesús Sánchez responsabiliza a jugadores por mala racha de Chivas

El mexicano Jesús Sánchez, defensa de Chivas del Guadalajara, aceptó este jueves que los jugadores son los responsables de los “torneos mediocres” que el equipo ha tenido en los últimos dos años.

“La primera responsabilidad es de nosotros, no hemos estado a la altura de lo que es la institución. No nos podemos permitir cinco torneos sin calificar, sabemos del compromiso dentro de este club, de lo que viene es doble y no podemos permitirnos más torneos mediocres”, aseguró el jugador en conferencia de prensa.

Chivas, el equipo más popular de Mexico, ocupa el duodécimo lugar en la clasificación del torneo Apertura 2019 y en espera de una complicada combinación de resultados que le den la posibilidad de disputar el campeonato de liga, de lo contrario sumaría cinco torneos sin estar entre los ocho mejores.

Los malos números ponen al conjunto entre los equipos con menor porcentaje de efectividad y lo tienen en peligro de tener que disputar su permanencia en la máxima categoría del fútbol mexicano en los próximos torneos.

Sánchez señaló que más allá de los cambios de técnicos y la salida de jugadores emblemáticos, el actual plantel no ha sabido cumplir los objetivos de sumar puntos para salir de esa situación.

El excapitán del “rebaño sagrado” adelantó que el encuentro del próximo sábado contra Veracruz será especial y emotivo no solo por la reciente muerte del dueño del club, el empresario Jorge Vergara sino porque marcará el retiro del defensa de Veracruz Carlos Salcido, quien fue una de las figuras de Chivas hasta el pasado torneo.

“El entorno no va a ser fácil pero nos corresponde hacer un gran partido, tratar de hacer una victoria en honor a Jorge y si todavía existe la posibilidad, tratar de entrar a la liguilla. A Carlos Salcido también le gustaría que diéramos lo mejor en la cancha como él lo ha hecho”, expresó Sánchez.

El pasado 15 de noviembre Vergara falleció en la ciudad de Nueva York y se espera que el club y la afición le realicen un homenaje durante el último partido de local, además el domingo habrá una misa conmemorativa en el estadio Akron que él fundó.

Jesús Sánchez, titular en el Guadalajara desde la llegada del entrenador Luis Fernando Tena en septiembre pasado, abogó por la continuidad del timonel a quien calificó como un técnico con calidad humana.

“Sabemos de la capacidad del profe, de la persona y del humano que es. Personas como él suman; no me corresponde o a mí decir si se queda o no pero si se queda vamos a tratar de respaldarlo y de hacer un gran trabajo para que pueda seguir”, concluyó.

EFE