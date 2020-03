El Clásico hace líder al Real, huelga ante ultras, El Liverpool cae en Premier

Un clásico español, Real Madrid-Barcelona, hizo líder de nuevo al conju8nto madridista, la primera derrota del Liverpool en Premier, la conquista de la séptima Copa de la Liga por parte del Manchester City, la ‘huelga con balón’ del Bayern Múnich contra sus ultras, y el segundo triplete italaino del colombiano Durván Zapata, destacaron en una jornada en la que el ‘coronavirus’ sigue afectado al fútbol europeo, con el aplazamiento de cinco partidos en Italia, entre ellos el denominado ‘derbi italiano’ Juventus Turín-Inter Milán, y toda la jornada en Suiza,

EL LIVERPOOL DEJA DE SER INVICTO EN LA PREMIER, PARA EL CITY LA COPA DE LA LIGA

A la vigésimoctava fue la vencida. El Liverpool de Jurgen Klopp cayó, por fin, esta temporada en la Premier. Y lo hizo con sus habituales de forma sorprendente y contundente en su visita al Watford (3-0), equipo en lucha por la salvación y que llevaba cinco jornadas sin conocer las mieles del triunfo.

La derrota no pone en peligro el liderato de un Liverpool, ya clasificado matemáticamente para la próxima Liga de Campeones, que cada jornada que pasa más se acerca a un título en Premier que no conquista desde 1989-90. Lleva 22 puntos de ventaja a su inmediato perseguidor: no es otro que el aún vigente defensor del título Manchester City, que vio aplazado su partido ante la disputa de la Copa.

Se mantiene tercero, a veintinueve puntos, el Leicester, que tampoco jugó. La lucha por la cuarta plaza. en cambio, cobra pasión y emoción. Chelsea, Manchester United, Wolves, Tottenham y Sheffield United están separados por cinco puntos.

Precisamente, el City de Pep Guardiola redondeó una semana excelente, tras ganar este miércoles a domicilio al Real Madrid en Liga de Campeones, y remarcarla este domingo con la conquista de la Copa de la Liga en la final ante el Aston Villa (2-1). El argentino Sergio ‘Kún? Agüero, luego retirado lesionado, y el español Rodri, anotaron los goles del que es el octavo título ed Guardiola como ‘citizen’, la tercera Copa de la Liga consecutiva.

VINICIUS Y MARIANO HACEN LÏDER AL MADRID EN EL CLÁSICO

Real Madrid y Barcelona, segundo contra primero, con dos puntos de diferencia, liderato en juego, dieron vida a un ‘clásico’ español decidido en los últimos minutos en favor madridista, merced a dos goleadores inesperados: el brasileño Vinicius y el hispanodominicano Mariano.

El primero lleva varios partidos de titular, es eléctrico pero no le acompaña el gol. El segundo, volvía a las convocatorias tras lesión y sin contar con la confianza de Zinedine Zidane, y saltó al terreno de juego en los dos últimos minutos. Y fueron el talismán de un triunfo que da el liderato al Real Madrid, tras un partido equilibrado, con una primera mitad donde Courtois salvó a los madridistas y una segunda de mejor juego local. Leo Messi apenas apàreció y el Real Madrid se desquitó de la derrota ante el Manchester City.

En el resto de la jornada, el Atlético de Madrid no pasó del empate en su visita al Espanyol (1-1), lo que le deja en la quinta plaza, fuera de la zona Liga Campeones, en beneficio del Sevilla y del Getafe, que se impusieron al Osasuna (3-2) y Mallorca (0-1), respectivamente.

DERBI DE ITALIA AFECTADO POR EL CORONAVIRUS, LAZIO LÍDER, DURVAN ZAPATA SEGUNDO TRIPLETE EN SERIE A

El ‘Calcio’ sigue en vilo por el ‘coronavirus’. Italia es el país de Europa con más casos oficialmente confirmados, ya con más de un millar de contagiados y 21 fallecidos. Lógicamente el deporte se ve afectado, y el fútbol no iba a ser menos.

Esta jornada todos los ojos en lo futbolístico estaban puestos en la disputa del denominado ‘Derbi de Italia’: un Juventuus Turín-Inter de Milán, con el título en juego, y que inicialmente se iba a jugar a ‘puerta cerrada’ en terreno turinés. Pero el sábado quedó aplazado al 13 de mayo, al igual que otros cuatro encuentros que se debían jugar en ‘zonas afectadas’.

Ello hace líder al Lazio, que ganó en casa ante el Bolonia (2-0, goles del español Luis Alberto y del argentino Joaquín Correa) y lleva dos puntos al Juventus, y ocho al Inter (dos partidos menos). Los laciales están invictos desde la quinta jornada.

También jugó la gran sorpresa positiva de la competición: el Atalanta, equipo de una de las zonas (Lombardia) consideradas ‘foco’ del ‘COVID-19’ en Italia, y que goleó a domicilio al Lecce (2-7), con tres tantos del colombiano Durván Zapata. También anotó su compatriota Luis Muriel.

Es la tercera ocasión que el conjunto de Bérgamo mete esta temporada siete goles a un rival; además de otras goleadas ligueras que le han llevado con 70 tantos a ser el tercer equipo más realizador en lo que se lleva de campaña en Europa (PSG, 75; BAyern, 71). Está cuarto en la Serie A.

Durván suma su segundo triplete italiano (el primero al Udinese, el 9/12/2018), al que une todo un ‘póquer’ (ante el Frosinone, el 20/01/2019). Además, desde diciembre de 2018 a finales de enero de 2019, logró marcar en diez partidos seguidos, entre Liga y Copa.

GOLEADA DEL BAYERN Y ‘HUELGA’ CONTRA SUS ULTRAS

La Bundesliga contó este sábado con dos ‘polos de atención’, y ambos en un mismo partido: Hoffenheim-Bayern Múnich (0-6). En lo meramente jugado no hubo más color que el ‘rojo’ del conjunto bávaro, que apabulló a domicilio a un rival en lucha por entrar en la zona europea.

Pero el partido dejó lugar a otro dato mucho más importante y, quizás, nunca visto en un estadio: la protesta de los jugadores de ambos equipos, a partir del minuto 70, contra la actuación de los ‘ultras’ muniqueses. Habían desplegado pancartas y proferido insultos contra el duelo del Hoffenheim, el empresario Dietmar Hopp.

¿El motivo? protestas de los ultras de varios equipos, iniciada por los del Borussia Monchengladbach en anteriores partidos, por la adquisición del Hoffenheim por parte de Hopp, una de las grandes fortunas del país y al que acusan de haber realizado con ‘grandes beneficios’. Los jugadores de ambos equipos pararon el partido y se fueron a los vestuarios. Luego, dirigentes del Bayern fueron hacía la zona de sus ultras a pedirles que retiraran las pancartas ofensivas. Se reanudó la contienda, pero los equipos se habían puesto de acuerdo a que los catorce minutos restantes fueron solo de pasarse el balón sin peligro. Una especie de huelga que fue aplaudida por la mayoría de aficionados.

El Bayern domina la clasificación, con tres puntos de ventaja sobre el RB Leipzig, que cedió un empate casero con el BAyer Leverkusen (1-1).

MBAPPÉ, DOBLETE Y LUJO

A falta del sancionado Neymar, el PSG volvió a tener en Kylian Mbappé a su gran estrella. El joven francés anotó un doblete en la contundente victoria de su equipo ante el Dijon (4-0, el resto de tantos del español Pablo Sarabia y del italiano Mauro Icardi) y, además, levantó los aplausos de los aficionados presentes en el Parque de los Príncipes con acciones de auténtico ‘lujazo’.

Una de ellas, que fue ampliamente jaleada por los aficionados, tuvo lugar en el minuto 25, cuando se hizo con el balón no muy lejos del banderín de la banda izquierda de ataque y se desembarazó de sus rivales con una especia de ‘elástica’ y túnel. Además de también enviar un balón al travesaño, sus goles evidenciaron sus cualidades: el primero, acudiendo rápido a un rechace del meta tras parada al uruguayo Cavani; el segundo, recibiendo una pared y por velocidad irse de sus marcadores y resolver picando ante la salida del portero. Un amplio y brillante repertorio que levanta de los asientos. Y máximo goleador, con 18 tantos.

EFE