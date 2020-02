El Bayern inicia ante el Hoffenheim las semanas sin Lewandowski

El Bayern visita el sábado al Hoffenheim en el marco de la vigesimocuarta jornada de la Bundesliga y en un partido en el que el club bávaro pasará la primera de las pruebas que le esperan en las cuatro semanas en las que tendrá que prescindir de su goleador Robert Lewandowski.

Lewandowski, con una fisura en la tibia izquierda, estará de baja cuatro semanas, lo que implica que se perderá en la Bundesliga, además del partido contra el Hoffenheim, los duelos contra el Augsburgo, el Union Berlín y el Eintracht Fráncfort.

A eso se agrega la vuelta en octavos de final de la Liga de Campeones contra el Chelsea y los cuartos de final de la Copa de Alemania contra el Schalke.

La eliminatoria contra el Chelsea está lo suficientemente encarrilada tras el 0-3 de la ida como para que la ausencia de Lewandowski no cause muchos dolores de cabeza pero no se puede decir lo mismo de cara a la Copa de Alemania ni a la Bundesliga.

El Bayern es líder en el torneo alemán pero solo con un punto de ventaja sobre el Leipzig, que juega el domingo en casa contra el Bayer Leverkusen, y cuatro sobre el Borussia Dortmund, que recibe el sábado al Friburgo.

Eso implica que cualquier patinazo puede implicar la pérdida del liderato, por lo que la pregunta acerca de lo que hará el entrenador Hansi Flick para intentar compensar la baja del polaco -que ha marcado el 40 por ciento de los goles del Bayern en esta temporada- no es para nada trivial.

La apuesta más probable es que Serge Gnabry pase a jugar en el centro del ataque. Thomas Müller sería una alternativa pero es considerado más valioso en la media punta mientras que Fiete Arp está todavía inédito y a Joshua Zirkzee, pese a que ha sido valioso como suplente, puede faltarle todavía visión táctica para jugar noventa minutos.

El Hoffenheim fue uno de los equipos que derrotó al Bayern en la primera vuelta del torneo, por 1-2 y justo después de que los bávaros se lucieran con un 2-7 ante el Tottenham en Londres, en la Liga de Campeones.

Esta vez, el Bayern también viene de golear en Londres, por 0-3 al Chelsea, y otra vez se encuentra con el Hoffenheim y en esta ocasión sin Lewandowski

Una baja que se agrega a la del polaco es la Kingsley Coman, con lo que Flick seguramente deberá modificar el sistema. El partido puede ser una posibilidad para Philippe Coutinho que hasta ahora no ha logrado convencer en el Bayern.

Un consuelo para el Bayern en la difícil situación es que el Leipzig se encuentra en domingo con un Leverkusen en racha que ha venido aproximando en las últimas jornadas a las casillas que dan la clasificación a la Liga de Campeones.

El siguiente es el programa completo de la jornada:

Viernes:

Fortuna Düsseldorf-Hertha (20:30)

Sábado:

Borussia Dortmund-Friburgo, Hoffenheim-Bayern, Maguncia-Paderborn y Augsburgo-Borussia Mönchengladbach (15:30).

Colonia-Schalke (18:30).

Domingo:

Union Berlín-Wolfsburgo (13:30), RB Leipzig-Bayer Leverkusen (15:30) y Werder Bremen-Eintracht Fráncfort.

