El argentino Acosta asegura que vencer al América abonará confianza al Atlas

El argentino Luciano Acosta, delantero del Atlas mexicano, aseguró este jueves que un triunfo ante América abonará a la confianza del equipo con altibajos en el arranque del torneo Clausura 2020.

“El fútbol se basa en confianza, si ganamos va a ser un punto de confianza y a partir de ahí debemos acostumbrarnos a ganar”, dijo el jugador.

Atlas se mantiene en la undécima posición del Clausura con seis puntos de 15 posibles al acumular dos victorias y tres derrotas.

El conjunto rojinegro visitará el próximo sábado al América, cuarto en la clasificación, al que, según Acosta, encararán como a cualquier otro rival.

“América es uno de los más grandes de la liga, tiene varias bajas, es un gran equipo, pero nosotros también lo somos, así que pienso en Atlas en dejar de mirar al rival y ver lo que nosotros podemos hacer”, mencionó.

Señaló que el equipo está urgido de ganar para alcanzar su máximo potencial con el nuevo entrenador, Rafael Puente.

El argentino, quien llegó al Atlas procedente del DC United de la MLS como uno de los fichajes para el clausura 2020, afirmó que la confianza, el aspecto físico y el tipo de juego en México le han impedido llegar a su mejor nivel futbolístico.

“Creo que me falta la confianza que todo jugador necesita, se va a obteniendo partido a partido, el cambio del balón, aquí es mucho más liviano que otros y esto es lo que me cuesta un poco después, el ritmo de juego la presión el día y vuelta, son cosas a las que no estaba acostumbrado y lo físico también”, dijo.

El delantero titular desde su llegada al Atlas, afirmó que está “optimista” en lo que puede aportar al equipo y los logros que puede alcanzar en la liga mexicana.

“Soy optimista y la verdad es que no es presión sino un desafío que me puse, para mí y para ayudar al equipo, los resultados no se están dando como queremos, pero sigo con el mismo pensamiento positivo”, recalcó.

EFE