Duelo con aroma ‘Champions’ y cuentas pendientes

El Getafe y el Valencia, con cuentas pendientes procedentes de la rivalidad del curso pasado, disputarán un encuentro que puede ser clave para uno de los puestos que dan acceso a disputar la Liga de Campeones la próxima temporada.

Tanto los hombres de José Bordalás como los de Albert Celades, volverán a verse las caras para reeditar uno de los enfrentamientos con más rivalidad de la campaña anterior. Tanto en Copa del Rey como en Liga, Getafe y Valencia vivieron partidos de alta tensión que, a los puntos, se decantaron del lado “ché”.

El primer “round” se lo llevó el Valencia después de eliminar a su rival en los cuartos de final de la Copa del Rey. Perdió 1-0 en la ida, pero en la vuelta, cuando empataba 1-1 en Mestalla y necesitaba dos goles para clasificarse, apareció Rodrigo Moreno para firmar un doblete en los minutos 92 y 93 que acabaron con el Getafe en la lona.

Antes del choque de ida, Marcelino García Toral criticó el estilo del Getafe por “jugar al límite” y Bordalás no saludó a su homólogo en el banquillo antes del pitido inicial. Luego, dejó un recado al ex técnico del Valencia: “Yo no tengo nada con ningún entrenador. Yo sí que he visto que Marcelino ha tenido problemas con muchos entrenadores”.

Tras el choque de vuelta, la tensión entre ambos equipos explotó en una gran pelea entre muchos jugadores y, después, en Liga, ambos equipos lucharon hasta la última jornada por la última plaza de la Liga de Campeones que finalmente se llevó el Valencia.

Ahora, después de empatar 3-3 en el primer encuentro de Liga con una posible mano de Marc Cucurella que no analizó el VAR que pudo ser el 4-3 a favor del Valencia, la importancia de la diferencia de goles cobrará mucha importancia.

El Getafe no quiere dejar escapar la oportunidad de sostenerse en la tercera plaza y de dejar a su rival a cinco puntos de distancia. Bordalás y sus hombres saben que el choque puede ser clave para el futuro y se han concienciado para intentar sumar su cuarta victoria consecutiva.

Para conseguirla, el técnico alicantino podría apostar por un once continuista con dudas en la zona de ataque. Hasta cuatro hombres, el brasileño Deyverson, Ángel Rodríguez, Jaime Mata, Jorge Molina, se disputarán dos puestos. Los dos últimos, tienen más papeletas que sus compañeros para ser titulares.

Sin bajas, salvo la del portero serbio Filip Manojlovic y Vitorino Antunes, ambos en la enfermería, Bordalás tendrá que confeccionar una convocatoria en la que podría entrar por primera vez su último fichaje, el uruguayo Erick Cabaco.

El Valencia afronta este encuentro tras la decepción de haber caído eliminado en los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Granada pero tras haberse ganado, con dos victorias seguidas en la Liga, la opción de poder alcanzar por fin esta semana los puestos que dan derecho a disputar la próxima edición de la liga de Campeones.

En un duelo de enorme rivalidad tras los tensos enfrentamientos de la pasada campaña, una victoria le aseguraría entrar entre los cuatro primeros.

El brillante triunfo ante el Barcelona y la trabajada victoria ante el Celta de Vigo han confirmado la solidez del equipo en Mestalla pero ahora el equipo de Albert Celades deberá trasladarla fuera de casa, donde ha tenido muchos más problemas.

Tras cerrar 2019 con un empate sobre la bocina en Valladolid, perdió sin competir en la semifinal de la Supercopa en Arabia Saudí y también en la Liga en Mallorca. En la Copa, sufrió para ganar en el campo del Logroñés y no pudo hacerlo en el campo de otro equipo de Segunda B, como la Cultural Leonesa, al que hubo de doblegar en los penaltis.

La derrota en Granada dejó como único punto positivo el regreso a la competición del portugués Gonçalo Guedes tras casi cuatro meses, por lo que Celades vuelve a poder disponer al que estaba llamado a ser el ‘dueño’ de la banda izquierda del equipo valencianista.

No será el único futbolista que deje la enfermería para entrar en la lista de convocados. El técnico catalán también recupera a José Luis Gayá y a Rodrigo Moreno, descartados para el choque copero por molestias.

En cambio pierde al francés Kevin Gameiro por una lesión muscular y tampoco podrá contar con el danés Daniel Wass y con el galo Francis Coquelin por sanción, lo que puede suponer que repita en la titularidad el recién llegado Alessandro Florenzi en el lateral derecho y que Geoffrey Kondogbia repita en el centro del campo junto a dani Parejo.

También será el primer encuentro en la Liga en el que no esté el argentino Ezequiel Garay, que no volverá a jugar esta campaña tras romperse el ligamento cruzado de la rodilla en el choque ante el Celta y se espera que el franco-guineano Mouctar Diakhaby le sustituya en el centro de la defensa junto al hispano-brasileño Gabriel Paulista.

— Alineaciones probables:

Getafe: Soria; Damián, Djené, Etxeita, Olivera; Nyom, Arambarri, Maksimovic, Cucurella; Jaime Mata y Jorge Molina.

Valencia: Jaume; Florenzi, Diakhaby, Paulista, Gayà; Soler, Kondogbia, Parejo, Ferran; Rodrigo y maxi Gómez.

Árbitro: Ricardo De Burgos Bengoetxea (Comité País Vasco).

Estadio: Coliseum Alfonso Pérez.

Hora: 16:00

—————————————————————–

– Puestos: Getafe (3º, 39 puntos); Valencia (5º, 37 puntos)

– La clave: la solidez defensiva del Getafe no se ha visto mermada por la salida de Leandro Cabrera. Sin él, el equipo de Bordalás ganó sin recibir goles al Betis y al Athletic. El nivel de Xabier Etxeita en el centro de la zaga junto al togolés Djené Dakonam , es clave en la estabilidad defensiva del conjunto azulón.

– El dato: el Coliseum es un estadio que no se le da mal al Valencia. En sus últimas diez visitas, ha ganado seis encuentros, ha empatado uno y ha perdido tres. El último enfrentamiento, el curso pasado, finalizó 0-1 con un gol de penalti de Dani Parejo.

– El entorno: casi 500 aficionados del Valencia animarán a su equipo en el Coliseum Alfonso Pérez. Será el desplazamiento más numeroso de la temporada de la afición “ché” hasta la fecha.

– La frase:

. Bordalás: “Pensamos en el día a día y no en generar polémicas”

