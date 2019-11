Descalabro en la cima; atasco en las alturas

El descalabro sufrido en la cima de LaLiga Santander protagonizado por el Barcelona en el Ciutat de Valencia -donde cayó ante el Levante (3-1) estuvo aplacado por el atasco del resto de integrantes de la parte alta de la clasificación, incapaces de sumar los tres puntos y apear al conjunto azulgrana de un liderato que mantiene una jornada más.

El Real Madrid no pudo con el Betis (0-0). Desperdició la ocasión para asaltar el primer puesto. El punto le deja a la altura del Barcelona, por delante gracias a la diferencia de goles. Y en Sevilla, el equipo de Julen Lopetegui y el de Diego Pablo Simeone firmaron tablas (1-1).

El Levante dinamitó el esplendor del Barcelona. El conjunto de Paco López dejó en evidencia al cuadro catalán, que volvió a las andadas como visitante y salió malparado y sin puntos del Ciutat de Valencia (3-1).

El equipo valenciano se reencontró con la victoria en su feudo cuando menos se pensaba. No ganaba como local desde que el pasado 31 de agosto venció al Valladolid (2-0).

Cinco victorias seguidas, siete con las dos recientes de la Liga de Campeones, apuntalaban la recuperación y mejoría del conjunto de Ernesto Valverde, erigido en líder de LaLiga Santander y de su grupo europeo. Pero en siete minutos el Levante demostró a su rival que no todo era tan brillante como parecía. Sobre todo a domicilio.

La segunda parte del equipo de Paco López, que en cuatro días salió con tres puntos de Anoeta y salió airoso de la visita del Barcelona, desarboló a un rival que ofreció una pésima imagen. El conjunto barcelonés fue plano, no tuvo mordiente el once de Valverde que alcanzó el descanso, no obstante, con ventaja gracias a un penalti transformado por Messi.

Todo cambió después. Sobre todo en la media hora final. Entre el minuto 60 y el 68 Campaña, Borja Mayoral y Radoja hicieron a Ter Stegen recoger el balón de su portería.

“No estamos haciendo la misma temporada en casa que fuera, pero después de los primeros partidos que no ganábamos luego sí lo hicimos y tenemos que continuar. Hemos perdido un partido y ya está. Las críticas cuando perdemos siempre son muy fuertes y hay que responder como hacemos siempre”, dijo Valverde tras el partido.

No aprovechó el tropiezo azulgrana el Real Madrid, que no pudo con el Betis. Por tercera temporada consecutiva el equipo sevillano salió airoso del recinto blanco. Ganó en los dos últimos cursos. Esta vez amarró un empate.

El Real Madrid desperdició un puñado de ocasiones claras y una gran ocasión de asaltar la cima. Sergio Ramos, Vinicius, Mendy o Benzema tuvieron el gol en la mano de manera clara. No hubo acierto.

El Sevilla y el Atlético Madrid se quedaron a medias en el Sánchez Pizjuán (1-1). Fue un duelo intenso, equilibrado y con polémica que, en el fondo, desperdició el conjunto madrileño, que desperdició un penalti lanzado por Diego Costa y que fue mejor en la segunda mitad.

El equipo de Julen Lopetegui dominó al principio. Se puso por delante con un gol de Franco ‘Mudo’ Vázquez pero fue a menos después. Álvaro Morata igualó a la hora de juego después de que el VAR anulara un gol a Costa, que empezó de suplente.

No fue la noche del hispanobrasileño que pudo poner por delante al equipo de Diego Pablo Simeone con un tiro desde los once metros que detuvo el meta Tomas Vaclik.

Ni el VAR ni el árbitro entraron a valorar una acción final. Un barullo sobre la línea de gol del Sevilla que no llegó a entrar y en el que pudo pasar de todo.

El empate deja a medias a ambos. Igualados en la tabla con 21 puntos pero por detrás del Barcelona y el Real Madrid.

La duodécima sesión arrancó alentadora para el Valencia, que hurgó en la herida del Espanyol. Salió del RCDE Stadium con los tres puntos (1-2) para romper una dinámica negativa de tres encuentros sin ganar. Fue Maxi Gómez, a diez del final, el que rompió el equilibrio en favor de los visitantes. Antes, dos penaltis, uno para cada lado y transformados por Marc Roca primero y por Dani Parejo después, habían mantenido la igualdad.

El Valencia se arrima a Europa mientras se hunde el Espanyol, penúltimo de LaLiga, en situación de descenso.

EFE