Del Cerro Grande en el Marllorca-Barça y Mateu Lahoz en Sevilla-Betis

El madrileño Carlos Del Cerro Grande arbitrará el partido Mallorca-Barcelona, con el aragonés Santiago Jaime Latre en el VAR, dentro de la jornada 28 de LaLiga Santander, según confirmó este lunes el Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Federación Española de Fútbol (RFEF).

El balear Guillermo Cuadra Fernández pitará el Real Madrid-Eibar, con el andaluz José Luis Munuera Montero en el VAR, y el valenciano Antonio Mateu Lahoz será el árbitro del derbi sevillano Sevilla-Betis, con el catalán Xavier Estrada Ferández al frente del VAR.

LaLiga Santander (Jornada 28)

. Viernes 13-Mar

Real Madrid-Eibar Guillermo Cuadra Fernández (C. Balear)

VAR: José Luis Munuera Montero (C. Andaluz)

. Sábado 14-Mar

13.00 Leganés-Valladolid Mario Melero López (C. Andaluz)

VAR: José María Sánchez Martínez (C. Murciano)

16.00 Valencia-Levante Javier Alberola Rojas (C. Castellano-Manchego)

VAR: Ignacio Iglesias Villanueva (C. Gallego)

18.30 Mallorca-Barcelona Carlos del Cerro Grande (C. Madrileño)

VAR: Santiago Jaime Latre (C. Aragonés)

21.00 Celta-Villarreal Valentín Pizarro Gómez (C. Madrileño )

VAR: Alejandro Hernández Hernández (C.Las Palmas)

. Domingo 15-Mar

12.00 Espanyol-Alavés Pablo González Fuertes (C. Asturiano)

VAR: Eduardo Prieto Iglesias (C. Navarro)

14.00 Real Sociedad-Osasuna Adrián Cordero Vega (C. Cántabro)

VAR: César Soto Grado (C. Riojano)

16.00 Athletic-Atco. Madrid José Luis González González (C. Castellano-Leonés)

VAR: Juan Martínez Munuera (C. Valenciano)

18.30 Granada-Getafe David Medié Jiménez (C. Catalán)

VAR: Jesús Gil Manzano (C. Extremeño)

21.00 Sevilla-Betis Antonio Mateu Lahoz (C. Valenciano)

VAR: Xavier Estrada Fernández (C. Catalán).

