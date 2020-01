De Rossi deja Boca y se retira a los 36 años para pasar tiempo con su hija

El centrocampista italiano Daniele De Rossi, ídolo del AS Roma, dejó Boca Juniors este lunes y se retiró del fútbol a los 36 años para pasar más tiempo con su hija mayor, que vive en Italia, según lo anunció él mismo en una rueda de prensa en Buenos Aires.

“Es una decisión que quiero aclarar. No tengo problemas yo, ni mi familia, ni mi hija, nadie. Leí eso en las redes sociales. No tenemos problemas graves ni nada. Tengo la necesidad de acercarme a mi hija, solo eso. Ella me está extrañando”, dijo De Rossi ante los medios.

“No quiero entrar en los detalles. Mi hija mayor (Gaia) es la única que se quedó en Italia y a los 14 años una nena necesita de su padre cerca. No pasó nada raro, vive bien, no tengo que ir a salvarla, tengo que acercarme”, precisó.

El centrocampista descartó haber discutido con el nuevo cuerpo técnico o los nuevos directivos de Boca Juniors y aseguró que tenía la decisión tomada antes del inicio de la pretemporada, que comenzó el viernes pasado.

“Todos trataron de convencerme de quedarme acá, me demostraron cariño, pero la decisión es definitiva. El primer día les dije que mi decisión era definitiva, me pidieron tomarme dos o tres días más para solucionarlo de otra manera”, explicó.

De Rossi dijo que Boca Juniors fue un club que le “tocó el corazón” y que el fútbol es su “vida”, su “trabajo” y su “pasión”.

“Yo sigo siendo parte de Boca para siempre y quizás nuestro destino se junte otra vez. Voy a volver a mirar partidos de Boca. La gente que encontré acá transformó en algo mágico mi aventura en Boca. Me recibieron como un hermano y no lo voy a olvidar”, aseguró.

El centrocampista dijo que seguirá ligado al fútbol, ya sea como entrenador, como directivo o como utilero.

“El fútbol es mi vida y estaré cerca de ese mundo”, aseguró.

De Rossi estuvo acompañado en la rueda de prensa por el presidente de Boca Juniors, Jorge Amor Ameal, que reveló que lo nombrarán “embajador en Italia” para que les “dé una mano constantemente”.

“Nos deja en el corto plazo un gran recuerdo, seguramente va a servir para que otros europeos puedan venir a nuestro club”, dijo.

De Rossi fichó por Boca Juniors en julio de 2019 y tenía contrato hasta mediados de 2020.

Con el club Xeneize disputó siete partidos y anotó un gol.

