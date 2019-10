Carrillo: “Hay un material muy bueno, lo hemos demostrado el año pasado”

Guido Carrillo (Magdalena, 1991) quedó muy satisfecho con su primera temporada en el Leganés. Tanto que peleó en verano por volver aunque había interés de otros equipos en él. Ahora afronta con los blanquiazules, colistas de LaLiga Santander, una situación complicada. El derbi madrileño ante el Getafe puede cambiar el destino. EFE le entrevistó en la previa.

Pregunta: Afrontan el choque en Getafe después de un parón por los compromisos internacionales. Cuando un equipo cierra la tabla, tener más tiempo para pensar… ¿ayuda o duele?

Respuesta: No nos pusimos a pensar en eso. Más que nada lo utilizamos para trabajar, para corregir algunas cosas que nos vienen faltando.

P: ¿Qué conclusiones han sacado en el periodo que ha transcurrido desde el último partido?

R: Desde la parte de los resultados la conclusión es negativa. Y después hay diferentes aspectos que yo creo que no han sido malos pero si no se han dado los resultados que queríamos hay que volverlos a ver. Creo que este es un gran partido para dar ese puntapié inicial de conseguir una victoria, es lo que nos falta para ganar un poco de confianza.

P: ¿La polémica por el penalti que les señalaron en contra ante el Levante ha cicatrizado o queda alguna pequeña secuela?

R: No, ya está. Dolió en su momento, obviamente, porque todos sabemos cómo fue. Pero ya quedó en el pasado. Estamos completamente enfocados en el Getafe, en hacer las cosas bien y en poder obtener la primera victoria que tanto necesitamos.

P: Ahora viene un partido de gran intensidad. El año pasado ganaron de visitantes y se vivió como uno de los momentos más importantes del año. ¿Es el escenario ideal para un punto de inflexión?

R: Indudablemente. Nos toca en un momento difícil pero hay que tomar como una gran oportunidad el ir a un campo muy difícil con un rival histórico y con todo lo que significa para el club y la gente. Hay que tomar eso para nuestro lado y poder aprovecharlo.

P: ¿Cómo se explica que el Leganés, que viene de salvarse con holgura, esté sufriendo ahora tanto con una plantilla casi idéntica a la del curso anterior?

R: Los resultados, principalmente. Con respecto al juego, si lo analizamos partido a partido, nos han superado en uno o dos. Pero eso son excusas que quedan para el análisis. Lo importante es obtener puntos, salir del fondo y volver a ser ese equipo fuerte y luchador que éramos la temporada pasada.

P: Pero es raro. ¿Hay falta de confianza o bloqueo?

R: Cuando no se dan los resultados cada vez es más difícil salir. Lo del último partido fue increíble, son partidos que estando en una situación normal ni siquiera los empatas. Pero es salir de esa dinámica de no sumar de tres en tres y agarrar confianza. Creo que hay un material muy bueno, lo hemos demostrado el año pasado. Pero tenemos que revalidarlo.

P: Sigue el entrenador, Mauricio Pellegrino. Usted le conoce bien y ya le ha acompañado en otras situaciones complicadas como las vividas en el Southampton o aquí en el arranque de la campaña precedente. ¿Cómo le ve?

R: Le veo bien. No solo el cuerpo técnico sino el equipo y todo el club están con fuerzas para luchar y salir de este momento. Estamos confiados en poder lograrlo.

P: La confianza en él es total ¿no?

R: Sí. Quedó demostrado en el último partido. La gente nos despidió con aplausos. Más allá del agradecimiento creo que por algo es y creo que es porque estamos entregando todo de nosotros. A veces la pelota entra, otras no. Pero creo que se va a revertir y que vamos a salir adelante.

P: Le pregunto por lo personal. Llegó en el cierre del mercado. ¿Ha notado esa tardanza a la hora de acoplarse pese a que conocía lo que había?

R: Estuve dos meses sin entrenar aquí con el primer equipo y sin hacer fútbol en Inglaterra. Pero no lo veo con un obstáculo. Cada vez me voy sintiendo mejor pero más allá de eso lo importante es primero lo grupal. Y apuntamos todos juntos a sacarlo adelante.

P: Daba la sensación de que la decisión de venir ya la tenía tomada semanas antes. ¿Por qué se retrasó todo?

R: Manifesté desde el día uno que quería volver. Me siento muy cómodo aquí. Sé que hubo un esfuerzo grande del club, un esfuerzo grande mío también. Pero a veces no depende de uno y sí de los dos clubes. Se dilató todo hasta el último día. Fueron dos meses difíciles pero ya quedaron en el pasado. Ahora estoy enfocado en esta temporada.

P: ¿Siente que la cifra que pagó el Southampton por su traspaso ha sido contraproducente en su carrera?

R: Es una cuestión normal, cuando inviertes mucho dinero quieres recuperarlo. Pero a mi no me corresponde hablar de eso, yo no pongo los números ni las cifras. Yo trato de jugar a la pelota y nada más. Todo lo externo no tiene que afectar al jugador, ni mucho menos.

P: Se habló de un posible interés del Getafe. ¿Cuánto de cierto hubo?

R: La verdad es que me llegó algo pero nada concreto. La idea era volver a Leganés. Tuve otras cosas pero he priorizado este proyecto. Sostengo que sigo feliz por haberlo elegido.

